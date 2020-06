Miután kiderült, hogy a női kézilabda-válogatott a világbajnok Hollandia mellett, Horvátország és Szerbia ellen lép pályára a csoportkörben a két szövetségi kapitány, Danyi Gábor, és Elek Gábor is elmondták a véleményüket.



"Kerülhettünk volna erősebb csoportba is, de mindenkit óvnék attól, hogy örömtüzeket gyújtsunk, egy Európa-bajnokságon nyilvánvalóan nincsenek gyenge ellenfelek és gyenge csoportok. A 2018-as tornához hasonlóan újra találkozunk a világbajnok hollandokkal és a horvátokkal, a spanyol válogatott helyett ezúttal a szerbeket kaptuk, és nyilván pikáns lesz a találkozó, hiszen bő három hónappal később velük sorsdöntő meccset játszunk majd az olimpiai kijutásért, de senki ne gondolja, hogy bármit tartalékolnánk majd ellenük a trondheimi csoportkörben. Szeretnénk továbbjutni, hogy a középdöntőben újabb három jó meccset játszhassunk, akár szintén a 2018-as Eb-vel megegyező módon a román-norvég-német hármassal, de a lengyelek is továbbjuthatnak. Az AB-ág is rettenetesen erős a franciákkal, a dánokkal, a montenegróiakkal, az oroszokkal, a svédekkel és a spanyolokkal, de ez adja meg a torna rangját. Elek Gáborral együtt ígérhetem, hogy tisztességesen fel fogunk készülni az Európa-bajnokságra!" - nyilatkozta Danyi Gábor a Magyar Kézilabda Szövetségnek."







