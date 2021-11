Kim Rasmussen pert nyert a Magyar Kézilabda Szövetséggel szemben.



A Magyar női kézilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya 2020 év elején indított pert a szövetség ellen, mivel úgy vélte, az ki akar bújni a vele kötött szerződés alól.



Rasmussen 2016 és 2020 között irányította a magyar csapatot. A szövetség a 2019-es vb előtt további négy évre aláírt a szakemberrel, ám a dánt a világbajnokságon tett nyilatkozata miatt felfüggesztette az IHF. A magyar szövetség ekkor az edzőt felmentette a munkavégzés alól. Rasmussen nem sokkal ezt követően jelezte, zavarja, hogy nem álltak ki mellette, és bíróságra viszi az ügyet.



A közel két évig tartó tárgyalássorozat most zárult le. Erről Rasmussen számolt be a közösségi oldalán.



„Majdnem 2 év elteltével a bíróság meghozta a döntést a Magyar Szövetséggel szembeni ügyemmel. A javamra döntöttek és természetesen nagyon örülök. Remélhetőleg hamarosan mindketten magunk mögött tudhatjuk az ügyet és továbbléphetünk. Számomra is kellemetlen volt ez a helyzet, mert nagyon sok jó emlékem van az országról, a játékosokról, a szurkolókról és a szövetségről is” – írta posztjában.

