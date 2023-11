A nemzeti csapat keretében a hálóőrök közül Bíró Blanka (Ferencváros), Bukovszky Anna (Vác) és Szemerey Zsófia (Mosonmagyaróvár) kapott helyet, miután Janurik Kinga (Ferencváros) és Szikora Melinda (Bietigheim) egyaránt térdműtét után gyógyul. A játékosként olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kapus az MTI-nek rámutatott: elég későn történtek a sérülések, amiket nagyon sajnál, mert mindketten értékes tagjai a csapatnak és éles verseny lett volna a kapusok között.



"Szemerey nagyon stabil teljesítményt mutat az elmúlt hónapokban szinte az egész bajnokságban, és most már a válogatott meccseken is bátran be lehet állítani, mert tudja azt a színvonalat hozni. Így biztosan nagyon kiélezett helyzet lett volna, de szerencse, hogy még így is volt kiből válogatni" - fejtette ki.



"Két, nemzetközi szinten is nagyon jó formában lévő kapusunk van, senki nem lepődik meg, hogy Böde-Bíró Blankán és Zsófin lesz itt a hangsúly. Bízom benne, hogy meg fogják oldani ezt a szép és nagyon nemes feladatot. Bukovszky Annának pedig remek tapasztalatszerzési lehetőség, illetve kellő motiváció a további pályafutásához, hogy részt vehet egy ilyen világversenyen" - fogalmazott Pálinger.



Hozzáfűzte, a legfontosabb, hogy ők hárman remek csapatot alkossanak a kereten belül. Mint elmondta, egy kapusnak az ellenfél minőségétől függetlenül mindig meccsdöntő szerepe van, hiszen olyan nincs, hogy nem megy kapura lövés.



"Stabil és jó teljesítményt várok a kapusoktól, hiszen képesek rá. Ha közel a maximumot kihozzák magukból, akkor adhatnak egy olyan biztos pontot a védekezésnek, ami kellő erőt biztosít a riválisok legyőzéséhez, akik verhetőek. A svédeknek is méltó ellenfelei tudunk lenni, jó kapusteljesítménnyel főleg" - magyarázta.



Pálinger meglátása szerint az egyik kulcskérdés ezen a poszton, ahogy a sport minden területén, hogy megvan-e az önbizalom, márpedig ez sokkal könnyebben adott, ha jó teljesítményekkel a zsebében utazik egy játékos a világversenyre.



"Mindig a munkában hittem és ezek a lányok keményen dolgoznak, biztos vagyok benne, hogy az előttük álló munkát becsülettel elvégzik, alaposan fel fognak készülni minden ellenfélből, a jó formát át tudják menteni, ez pedig komoly tartást ad a csapatnak" - közölte.



A riválisok kapusai közül a lehetséges középdöntőbeli ellenfél horvátok hálóőrét, a korábban Székesfehérváron kézilabdázó, jelenleg a román Gloria Buzaut erősítő Tea Pijevicet emelte ki, aki az elmúlt világversenyeken "okozott némi problémát".



"Ezt a méregfogat kihúztuk azzal, hogy Tatai Péter a kapusedzőnk a válogatott mellett" - utalt Pálinger az Alba Fehérvárnál is dolgozó szakemberre, aki jól ismeri az Eb-bronzérmes hálóőrt.



"Szerintem sokkal jobb kapusaink vannak, mint maga Pijevic, csak egyszerűen ellenünk olyan jó formát hozott, hogy volt egy kis félsz a lányokban vele szemben, de bízom benne, hogy most már ez is megoldódott" - szögezte le. - "Biztosan mondhatom, hogy a csoportban nekünk vannak a legjobb kapusaink."



A nemzeti csapat szombaton és vasárnap Hollandiában két felkészülési mérkőzést játszik. A világbajnokságon Helsingborgban jövő csütörtökön Paraguayjal, szombaton Kamerunnal, december 4-én Montenegróval találkozik a csoportkörben. Az első három helyezett jut a középdöntőbe, ahol a Svédország, Horvátország, Kína, Szenegál kvartett három továbbjutójával találkozhatnak a magyarok Göteborgban. Onnan az első két csapat kerül a negyeddöntőbe.



A vb-aranyérmes kijut a jövő nyári párizsi olimpiára (francia siker esetén döntőbeli ellenfele kvalifikál), a következő hat válogatott pedig - amelynek nincs selejtezős helye vagy kvótája - részt vehet az áprilisi selejtezőtornák egyikén.

Borítókép: Szigetváry Zsolt/MTI