A magyar női kézilabda-válogatott kettős győzelemmel jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel 34-28-ra legyőzte Izlandot a selejtező szerdai visszavágóján, Érden.

A magyar keretből ezúttal Szikora Melinda, Papp Nikolett és Korsós Dorina maradt ki.



Remek első négy percet produkáltak a hazaiak, akik jó védekezéssel, labdaszerzésekkel és gyors gólokkal 4-1-re elléptek. Felállt védőfallal szemben is hatékonyak voltak a magyarok, így tovább növelték a különbséget. A szombati meccs utolsó negyedében az izlandiaknak volt egy 7-1-es sorozatuk, erről Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondta: leginkább az ő hibája, mert többet kellett volna cserélnie. Ezúttal már az első félidőben a legtöbb poszton változtatott az olajozottan működő játék ellenére, ez egy ideig hibákat eredményezett, a vendégek pedig a jobbátlövő Thea Imani Sturludóttir találataival jól tartották magukat.



A folytatásban Klujber Katrin vezérletével 5-0-s sorozatot produkáltak és 17-9-re elhúztak a magyarok, de erre még a szünet előtt egy 5-0-s szériával válaszolt Izland, ráadásul a keret egyetlen jobbátlövője, Klujber piros lapot kapott, mert büntetőből fejbe lőtte az ellenfél kapusát (17-14).



A házigazdák rossz időszaka a második félidőben is folytatódott, Golovinnak időt kellett kérnie, mert az északi szigetország csapata - a magyar hibákat kihasználva - felzárkózott egy gólra (20-19). A 47. percben megint csak egy volt közte, mert nem változott a játék képe, a vendégek nagyon küzdöttek, a jobbátlövő nélkül nehéz helyzetben lévő hazaiak sokat hibáztak. A hajrában Vámos Petra és Debreczeni-Klivinyi Kinga góljaival megint nőtt az előny, így végül a győzelem nem forgott veszélyben.



Bíró Blanka hat, Janurik Kinga két védéssel, a túloldalon Thea Imani Sturludóttir nyolc góllal zárt.



A két válogatott nyolcadik egymás elleni mérkőzésén nyolcadszor született magyar siker.



A november 30. és december 17. között sorra kerülő torna lesz a sportág 26. női világbajnoksága, és a 24., amelyen a magyarok is részt vesznek. A mérkőzéseket Herningben, Koldingban, Oslóban, Trondheimben, Malmőben és Göteborgban rendezik. A világbajnok kijut a jövő nyári párizsi olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak.

A magyarok 25-21-re nyerték meg a párharc első mérkőzését, szombaton Hafnarfjördurban.

Eredmény, selejtező, visszavágó:



Magyarország-Izland 34-28 (17-14)

lövések/gólok: 54/34, illetve 43/28

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 5/4

kiállítások: 12, illetve 8 perc

Továbbjutott: Magyarország, kettős győzelemmel, 59-49-es összesítéssel

Magyarország:

Bíró - Schatzl 3, Kuczora 6, Füzi-Tóvizi 2, Vámos 8, Klujber 7, Győri-Lukács 3, cserék: Bordás, Kukely 1, Töpfner, Pásztor, Debreczeni-Klivinyi 3, Janurik, Márton, Juhász 1



Borítókép: MTI/Kovács Tamás