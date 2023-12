A szövetségi kapitány az MTI-nek felidézte: a tavalyi Európa-bajnokságon a horvátok elleni vereség nagyon megviselte a csapatot, mostanra viszont megvan a tapasztalat a helyzet kezelésére, így sokkal gyorsabban maguk mögött hagyták a stresszt. Rámutatott: Montenegró ellen egy tízperces periódusban a koncentráció nem volt megfelelő, a könnyű helyzeteket gyorsan akarták befejezni, "utána jött a stressz meg a pánik".

Mint mondta, már tudják, kik azok a játékosok, akik ilyen helyzetben is tudnak jól dönteni, hasonló szituációban hozzájuk fognak nyúlni.



Kiemelte, hogy a soron következő ellenfelek közül nemcsak a horvát, hanem a szenegáli rivális is a montenegróihoz hasonló mentalitású.



"Nem nagyon hasonlítanak az afrikai csapatokra, inkább európai kézilabdát játszanak, ugyanolyan mozgásokkal és előnyszerzéssel. Komoly lövőerővel rendelkeznek, a szélső- és beállójátékuk viszont kevésbé veszélyes" - fejtette ki, hozzáfűzve, a sokat próbálkozó szenegáliakra fókuszáltabban készülnek, rájuk már távolra ki kell lépni, a belső területeket összezárva, a keveset foglalkoztatott és nem is igazán hatékony szélsőket a kapusokra bízva. Támadásban a széleken, illetve az egyes és kettes védő közötti területeken lesz érdemes fokozottan próbálkozni, ehhez megvannak a begyakorolt játékaik, viszont muszáj lesz belőniük a ziccereket a magyar játékosoknak az afrikai csapatoknál nem jellemző, jó szenegáli hálóőr ellen.



"A kezéhez nem szabad lőni, minél többször második szándékból érdemes ellőni a labdát" - árulta el a sikeres befejezések receptjét Golovin Vlagyimir. Saját csapata kapcsán azt mondta a szövetségi kapitány: megvan a kétarcúság, hiszen megfelelő koncentráció esetén komolyan tudnak dolgozni, viszont amikor valami nem sikerül, akkor főleg az egyéni játék dominál, amint azt az együttessel közösen ki is elemezték.



"Ezeket a hibákat nem szabad elkövetni a következő időszakban" - mondta.



Bordás Réka szerint bebizonyították, hogy képesek nagyon határozott, hatékony védekezésre, bízik benne, hogy ezt tovább tudják vinni magukkal a folytatásra.



"Nagyon összeállt a védekezésünk, zártak voltunk belül és nagyon megnehezítettük Montenegró dolgát, aztán sajnos összeestünk fejben" - fogalmazott a beálló. Szenegálnál az átlövőket és a beállókat emelte ki.



"Nagyon képzettek, többen is Franciaországban vagy Romániában játszanak, nagyon oda kell figyelni rájuk" - mondta. Hozzátette: az afrikaiak horvátok elleni döntetlenje vagy az, hogy 50 percen át megszorították a svédeket, azt mutatja: nem szabad félvállról venni őket, hatvan percen át nagyon oda kell figyelni.



Klujber Katrin szerint sokat hibáztak már a Montenegró elleni találkozó elején is, öt-hat akkori hiba tette lehetővé később annak a helyzetnek a kialakulását, amitől elment az önbizalmuk és az addigi lelkesedés.



"Két teljesen más félidőt játszottunk, megbeszéltük, hogy ezt így nem lehet. Egy mérkőzés hatvan percig tart, okosabban, higgadtabban kellett volna teljesítenünk. Amíg hibázunk, de megyünk tovább és segítünk egymásnak, addig nincsen baj. A második félidőben csak a hibát láttuk egymásnál is, én saját magamnál is, hiszen fontos helyzetben hagytam ki hétméterest, nagyon ideges lettem magamra. Viszont megtanultuk belőle, hogy kezdjünk el egy második félidőt."



Szenegállal eddig egyetlen alkalommal találkozott a magyar válogatott, négy éve Jacusiróban a vb csoportkörében 30-20-as magyar siker született. Azon a találkozón betalált Klujber. Noha már nincsenek emlékei arról a mérkőzésről, azt tudja, hogy nem veszik félvállról az afrikai riválist.



"Ha egy ilyen kudarc után fel tudunk állni és mindent kiadunk magunkból, az nagy löketet fog adni."



A csapatkapitány Böde-Bíró Blanka a kapusok videóelemzése előtt közösen nyilatkozott az újságíróknak. A Kossuth Rádió kérdésére kifejtette: egy ilyen sorozatterhelés közben nem engedhetik meg, hogy benne maradjanak a rossz hangulatban.

Elárulta: a hétfő estét meghagyták mindenkinek, hogy feldolgozza a történteket, másnap azonban a tapasztaltabb játékosok igyekeztek mindenkinek segíteni abban, hogy maguk mögött tudják hagyni a rossz tapasztalatot. Kedden az esti edzést követően összeültek, előbb a stábtagokkal, aztán a játékosok magukban.



Szenegál kapcsán kiemelte: a csütörtöki ellenfélnek belső posztokon van három nagyot lövő, veszélyes játékosa, akikre oda kell figyelni, ahogy a beállókra is.



Az MTI kérdésére úgy fogalmazott: a Montenegró elleni hibából megtanulták, hogy balkáni riválist nem szabad hagyni belelkesedni, ezt fogják szem előtt tartani a horvátok ellen is, illetve tudniuk kell kezelni azt, amikor előnyben kézilabdáznak, valamint tudni, mikor kell lassítani vagy épp gyorsítani a játékot, ha az ellenfél épp felzárkózóban van.



A nemzeti csapat középdöntős találkozóit az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

Borítókép: Sanjin Strukic/Pixsell/MB Media/Getty Images