A szövetségi kapitány elmondta, a soron következő rivális, melyet a hazai közönség dobogóra vár, nem egyszerű ellenfél, komoly, masszív védekezés jellemzi, emellett hatékony, jó kapusai vannak. Várakozása szerint nagyon precízen kell játszania a magyar válogatottnak támadásban, nem szabad labdát veszteni, mert abból rögtön indulnak a gyors svéd szélsők.

"Ez egy játék és a játékon belül bármi megtörténhet. Mentálisan erősebbnek kell lenni, mint az ellenfél, és persze nagyon precíznek. Mindenki arról beszél, hogy a skandinávok magabiztosak, de ugyanolyan emberek, mint mi, nekik is vannak olyan pillanataik, amikor túl tudják izgulni a dolgokat" - fejtette ki a szövetségi kapitány. Golovin hozzátette, a riválison ott lesz a közönség elvárása, ezért ha a magyar válogatott az első perctől ott lesz fejben és sokáig tartani tudja a lépést az ellenféllel, akkor eljöhet az a pont, amikor a svédek elkezdenek izgulni.

Svédországgal eddig 29 mérkőzést játszott a magyar válogatott, a mérlege 16 győzelem, négy döntetlen és kilenc vereség. Legutóbb tavaly novemberben az Európa-bajnokság ljubljanai középdöntőjében 30-25-re nyertek a skandinávok, míg a tokiói olimpián 26-23-as magyar siker született. Klujber Katrin és Vámos Petra mindkét találkozón betalált, utóbbi kőkemény, de a korábbiakhoz képest más hangulatú találkozóra számít a helyszín miatt.



"Tipikus északi kézilabdát játszanak, nagy hangsúlyt fektetnek a gyors lerohanásokra. Nem szabad, hogy a svéd közönség kizökkentsen bennünket. A csütörtöki japán-dán mérkőzés is mutatja, hogy bármi megtörténhet ezen a világbajnokságon, hinnünk kell abban, hogy mi is tudunk csodát tenni és továbbra is életben tartani az olimpiai álmainkat" - utalt Vámos arra, hogy egy nappal korábban a távol-keletiek meglepetést okozva Herningben 27-26-ra felülmúlták a két éve vb-bronzérmes, a tavalyi Európa-bajnokságon második társházigazdát. Az irányító meglátása szerint a magyar válogatott ugyan az elmúlt mérkőzéseket tekintve a játék minden aspektusában előrelépett, de védekezésben kőkeménynek kell lenniük a svédek ellen.



"Rengeteg szabálytalansággal, agresszív védekezéssel kell csatába indulnunk, szükség lesz rá, hogy üssük őket, mivel biztos, hogy ők ütni fognak minket. A kulcs az lesz, hogy ne tudjanak ránk futni és minél kevesebb gólt szerezzenek lerohanásból. Támadásban pedig kreatív játékkal kell megtalálnunk a gyenge pontjaikat" - szögezte le a debreceni játékos.



"Ha nem is mi vagyunk az esélyesek, nincs lehetetlen ebben a sportágban, bármi megtörténhet attól függően, ki hogy kel fel, milyen napja van. Harcolunk tovább és nagyon jó mérkőzést akarunk játszani, ahol küzdünk, összeszedettek vagyunk és csapatként teljesítünk" - jelentette ki Klujber.



A ferencvárosi kézilabdázó elárulta: ők is meglepődtek a japánok sikerén, amely bebizonyította, nincs verhetetlen csapat.



Poszttársa, Papp Nikoletta ott volt az olimpián a svédek legyőzésekor, mint mondta, sok erőssége van a házigazda riválisnak, így sokrétűen kell rá felkészülni a rendelkezésre álló kevés idő alatt.



"Minden játékosuk magas kvalitással rendelkezik. Ahogy a Montenegró elleni meccsen elvesztettük a fókuszt, ez itt egy pillanatra sem fordulhat elő. Ha lesz egy két-háromperces, netán ötperces leblokkolás, azt ki fogják használni" - fogalmazott Papp.



A Montenegró elleni vereséget bevallása szerint rosszul élte meg a csapat, különösképpen azért, mert egy félidő alatt vesztették el a csoportkörös találkozót. Ám gyorsan túllendültek rajta, ennek köszönhető a Szenegál elleni, csütörtöki győzelem.



"Ha azon kesergünk, hogy elbuktuk azt a meccset, akkor a következőkön is el fogunk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de ha szeretnénk ezt az álmot tovább kergetni, akkor minden tartalékot, ami bennünk maradt, ki kell adnunk" - fejtette ki Papp.



A középdöntős csoportot hat ponttal a svédek vezetik, a magyar válogatottnak és Montenegrónak egyaránt négy-négy, Horvátországnak három pontja van, pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol. A hatosból az első két együttes jut a negyeddöntőbe. Ez egyúttal jó eséllyel az olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt is jelenti, mivel a világbajnok - francia aranyérem esetén a második helyezett - kijut a jövő nyári, párizsi ötkarikás játékokra, a következő hat csapat pedig - amelynek még nincs kvótája, vagy selejtezős helye - részt vehet az áprilisi selejtezőtornák egyikén.



A társházigazda elleni találkozó szombaton 20.30-kor kezdődik a göteborgi Scandinaviumban, az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti a mérkőzést.

Borítókép: ihf.info