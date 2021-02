Alekszej Alekszejev személyében hazai szövetségi kapitány került a magyarokkal azonos olimpiai selejtezőcsoportban szereplő orosz női kézilabda-válogatott élére. Az Orosz Kézilabda Szövetség (FGR) végrehajtó bizottsága hétfőn nevezte ki az új edzői stábot az olimpiai címvédő női válogatottnál. A spanyol Ambros Martínt még a tavaly decemberi, dániai Európa-bajnokság ideje alatt mentették fel, mert csapatával nem jutott elődöntőbe. Az FGR "nem kielégítő eredményként" könyvelte el az ötödik helyezést.

Az Ambros Martín munkáját is segítő Alekszej Alekszejev szakmai stábjába Olga Hakobjan és a szlovákiai magyar Hlavaty Tamás mellett tanácsadóként bekerült a legendás Jevgenyij Trefilov is. Az 54 esztendős Alekszejev 1992-ig a Kuncevo csapatában játszott, utána pedig megfordult Németországban, Magyarországon és Katarban is. Edzőként több mint 17 éve dolgozik: vezette a Lucs Moszkva és a Lada Toljatti csapatát is. A női válogatottnál 2016 szeptembere óta tevékenykedik.

"Nem hiszem, hogy valamit meg kellene szakítanunk az edzés folyamatában és a csapat játékában. Minden edzőnek egy jelszava van - győzni! Ez mind Trefilov, mind Martín alatt így volt. Megpróbálunk gyakrabban nyerni" - nyilatkozta kinevezése után Alekszejev.

Hozzátette, február 22-én kezdik a felkészülést az olimpiai selejtezőtornára, melyre március 19-21-én kerül sor Győrben. A magyarokon és az oroszokon kívül a szerbek és a kínaiak alkotják a négyes mezőnyét, amelyből az első két helyezett jut ki a tokiói ötkarikás játékokra. Az új kapitány hangsúlyozta, "igazi tragédiát jelentene az orosz női kézilabda számára", ha lemaradnának az idén nyárra halasztott olimpiáról. A február 22-én kezdődő felkészülés egy hétig tart majd Rosztov-na-Donuban, aztán következik az Orosz Kupa négyes döntője március 2-3-án. A válogatott második edzőtábora március 12-én indul.

"Bármely edző számára álom egy nemzeti csapat vezetése, különösen egy olyan válogatotté, amelynek ilyen hagyományai vannak. Rossz katona, aki nem álmodik arról, hogy tábornokká váljon. Nagyon örülök, és megpróbálom meghálálni ezt a bizalmat" - magyarázta Alekszejev.

