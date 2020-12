A németek 25-32-re legyőzték a magyar női kézilabda válogatottat a Női Kézilabda Eb középdöntőjében.

Német gólokkal indult az összecsapás. Először Zácsik elhibázott lövéséből indult meg Zapf, majd nem sokkal később egy újabb elvétett magyar lövést követően Lauenrorh növelte 2 gólosra a német előnyt.

Nem tört meg azonban a gyorsan kapott találatoktól a magyar alakulat, Klujber és Zácsik góljának köszönhetően gyorsan egyenlített. A 7. percben Lukács is beköszönt, ezzel 3-2-re módosítva az állást.

Nem tartott sokáig a magyar öröm, 1 perccel később egyenlítettek a németek, ezt követően pedig újra magukra találtak. Előbb Lauenroth lőtt a bal alsóba, majd Bölk értékesítette a Schatzl által kiharcolt hetest. A 12. percben Zácsik találatával felzárkóztak a magyarok, ezután azonban közel 6 percig nem találtak a kapuba, így ellenfelük 4-9-re elhúzott.









A magyar edzőpáros időkérését követően némileg magához tért a magyar csapat. Szikora bravúrt bravúrra halmozott a kapuban, míg a támadásoknál addig jellemző kapkodás is megszűnt valamelyest, így a magyarok alig 7 perc alatt 1 gólosra faragták az addig tetemes hátrányt. Az első félidő utolsó perceiben a németeknek sikerült betalálniuk, így 2 gólos előnnyel mehettek pihenni.

A második félidőt is a németek góljai nyitották. A Ferencvárosban játsző Emily Bölk kétszer is betalált. Bár Szikora hatalmas védéseket mutatott be, támadásban nem igazán találta a helyét a magyar csapat.

A 36. percre már 6 góllal vezettek a németek, ekkor azonban sikerült megtörni a magyar gólcsendet. Helembai után Zácsik talált be, majd a Kovacsics által kiharcolt büntetővel Klujber csökkentette 3 gólósra a hátrányt.



A németek közel 5 percig nem találtak be, így edzőjük időt kért. A rövid pihenőt követően viszonylag kiegyenlített mederben folyt a mérkőzés, hol az egyik, hol a másik csapat talált be. A 46. percben találatával 1 gólnyira csökkent a magyarok hátránya. Nem sokkal ezt követően az egyenlítésre is lett volna lehetőségünk, Zácsik azonban csak Eckerlét találta el. A következő percben a németek két hetest is kiharcoltak, igaz csak az egyiket tudták értékesíteni.

A 49. percben Klujber szerzett gólt, ezután azonban ismét több perces magyar gólcsend következett. A németek ismét magukra találtak és 21-25-re elhúztak. Látva a megtorpanásunkat az Elek-Danyi páros kért időt.

Az utolsó 6 percre 5 gólos előnnyel fordulhattak rá a németek. és ezzel szinte megmecsételték a magyarok sorsát. A vége előtt a németek rátettek még egy lapáttal. Szinte az összes támadásukat hibátlanul vitték végig, így 7 gólos győzelmet arattak felettünk.

Magyarország-Németország: 25-32



Borítókép:women2020.ehf-euro.com