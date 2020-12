Koronavírusos eset miatt elhalasztották a Hollandia-Szerbia mérkőzést a Dániában zajló női kézilabda Európa-bajnokság magyar érdekeltségű C csoportjában.

A torna honlapjának beszámolója szerint a szerb válogatott csütörtökön érkezett meg a C csoportnak otthont adó Koldingba, és az egyik játékosnak pozitív lett a koronavírustesztje. Az érintett azonnal karanténba került, és bár a többiek tesztje negatív eredményt hozott, őket is elszigetelték.



Az eset miatt a pénteken 20.30-ra kiírt holland-szerb meccset szombaton 20.30-tól játsszák, és a szerb küldöttség tagjait pénteken, illetve szombaton is ellenőrzik majd.



A magyar válogatott pénteken 18.15-től Horvátországgal játszik a csoportkör első fordulójában.



A csoportok első három helyezettje jut tovább a középdöntőbe. A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.

