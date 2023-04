Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatottnak nagyon sokat kell javulnia az egy hónappal ezelőtti teljesítményéhez képest, ha magabiztosan akar továbbjutni Izlanddal szemben az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjében.

"A németországi tornához képest nagyon sokat kell javulnunk, mert az első mérkőzésen 16, a másodikon húsz labdát adtunk el. Ha ugyanolyanok leszünk, mint ott, szinte esélytelenek vagyunk, de nem csak Izland, hanem bármelyik csapat ellen. Ennyi hibával nem lehet játszani" - nyilatkozta az MTI-nek hétfőn Érden a szakvezető.



A magyarok egy hónappal ezelőtt a németországi felkészülési tornán a házigazdáktól 26-20-ra, a lengyelektől 31-29-re kaptak ki. Az edző felidézte: augusztusban elmondta a játékosoknak, hogy csak csapatként tudnak erősek lenni, mivel nincsenek kimagasló egyéniségek a keretben, éppen ezért furcsállta, hogy a németországi tornán nem álltak össze csapatként.



Az Izland elleni párharc első mérkőzését szombaton 18 órától Hafnarfjördurban, a visszavágóját jövő szerdán 18.15-től Érden rendezik.



Golovin elárulta, az északi szigetország csapatának 14 mérkőzését látták felvételről a felkészülés során, vagyis a tavalyi Európa-bajnoki selejtezőktől kezdve minden tétmeccsüket és barátságos találkozójukat megnézték videón.



"Ők is a skandináv stílust képviselik. Masszívak, a védekezésük nagyon hasonlít a dánokéhoz, sok oldalazással, kevés kilépéssel. Ugyanúgy gyorsak, és a lerohanások mellett középkezdésből is indulnak. Lehet látni, mit akarnak, az ellenfelek majdnem minden eladott labdáját megkontrázzák, erre biztosan nagyon kell majd figyelnünk" - magyarázta a szövetségi kapitány.



Hozzáfűzte, a hétfői edzés előtti videózáson szembesítette játékosait a németországi teljesítményekkel, de megmutatta, mit tudnak, amikor a dánokkal és a norvégokkal játszanak.



"Ott is voltak hibáink, de védekezésben korrigáltuk őket. Az Európa-bajnokságon mérkőzésről mérkőzésre jobbak voltunk, az a teljesítmény, amit például a szlovénok ellen nyújtottunk, szerintem elég lesz a továbbjutáshoz Izlanddal szemben" - szögezte le Golovin.



Az irányító Vámos Petra úgy fogalmazott, Németországban semmi nem úgy működött, ahogy kellett volna, kezdve talán a hozzáállásukkal, a mentalitással, és ebből adódott, hogy nem voltak eléggé agresszívak védekezésben.



"Viszonylag könnyen átrohantak rajtunk, emiatt nem jött támadásban az átütőerő. Ebből most csapatszinten kell hatalmasat előrelépnünk. Az Európa-bajnokság utolsó néhány mérkőzésére nyugodtan lehet támaszkodni, és azt a lelkiállapotot kellene visszahoznunk magunkban" - nyilatkozta a Debrecen kézilabdázója.



Hozzáfűzte, ritkaság, hogy a válogatottban csaknem egy hetet készülhetnek egy mérkőzésre, és bár kell néhány edzés, mire ismét összecsiszolódnak, mától már célirányosan készülnek Izland ellen.



A magyar válogatott eddig hatszor találkozott Izlanddal, és minden mérkőzést megnyert.



A vb-mezőnynek már tagja a házigazda Dánia, Svédország és Norvégia, valamint az Európa-bajnokságról kijutott Franciaország, Montenegró és Hollandia.

A november 30. és december 17. között sorra kerülő torna mérkőzéseit Herningben, Koldingban, Oslóban, Trondheimben, Malmőben és Göteborgban rendezik. A világbajnok kijut a jövő nyári párizsi olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak.

