A társházigazda Svédország eddig hibátlanul szerepel 2023 IHF női világbajnokságon, négy meccsen négy győzelmet aratott, és a Magyarország elleni sikerrel már szombaton bebiztosíthatja a negyeddöntőbe jutást.

A főcsoport nyitómérkőzésén Svédország 37:13 arányban simán jutott túl Kamerunon, de most egy jóval keményebb ellenféllel találkozik. A 2017-es németországi IHF női világbajnokságon, amikor a riválisok legutóbb találkoztak, Svédország 25:22-re nyert, Magyarország azonban a 2020-as női olimpiai kvalifikációs tornán 26:23-ra visszavágott. Legutóbbi találkozójukon, a 2022-es női EHF EURO-n azonban a skandinávok voltak fölényben, 30:25-re nyertek.

Magyarországot a csoportkör utolsó mérkőzésén Montenegró ellen megsemmisítő vereség érte, de Golovin Vlagyimir csapata stílusosan visszavágott, hiszen a remek védekezéssel 30:20-as győzelmet aratott Szenegál ellen. Négy pontjukkal továbbra is harcban vannak a negyeddöntőbe jutásért, és nyilván a svédek elleni pontszerzés csak javítja az esélyeiket.

A skandinávok három kapust is bevetettek az előző mérkőzéseken, Johanna Bundsen, Evelina Eriksson és Irma Schjött is remek munkát végzett. Magyarországon Bíró Blanka és Szemerey Zsófi is megmutatta kvalitásait, de utóbbi a Szenegál elleni mérkőzésen megsérült a térde, és várhatóan nem léphet pályára a következő mérkőzéseken.

A magyarok azonban eredményes játékra számítanak. "Nem akarunk több hibát elkövetni, mindent megteszünk majd. A védelmünk nagyon jól szervezett, és ha ezt a Svédország elleni mérkőzésen is tartani tudjuk, akkor lehet esélyünk" – szemlézi az IHF honlapja a jobbszélső Győri-Lukács Viktóriát.

A szombati program:

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (GÖTEBORG)

15.30: Szenegál–Montenegró (Tv: M4 Sport+)

18.00: Horvátország–Kamerun (Tv: M4 Sport)

20.30: Magyarország–Svédország (Tv: M4 Sport)

III. CSOPORT (HERNING)

15.30: Románia–Japán

18.00: Szerbia–Németország

20.30: Lengyelország–Dánia

Borítókép: MKSZ/Kovács Anikó