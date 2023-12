"A két kulcsmérkőzésen csapatként nem tudtunk jól működni védekezésben és támadásban " - utalt vissza az MTI kérdésére a szövetségi kapitány a Montenegró elleni csoportmeccsre és a svédek ellen szombaton elvesztett középdöntős találkozóra. Golovin Vlagyimir elmondta: van a csapat mellett úgynevezett sport coach, aki folyamatosan foglalkozik a játékosokkal.



A középdöntő hétfői zárónapján még megszerezhető az olimpiai selejtezőtornán való szereplést érő kilencedik hely, ehhez le kell győzni a horvát válogatottat.

"A taktika fontos dolog, de tudni kell megvalósítani, és ez a csapat megmutatta, hogy meg is tudja valósítani védekezésben és támadásban is. Hétfőn viszont ebből harminc jó perc nem lesz elegendő, hatvan kell, ezt tudják a lányok is" - fogalmazott a szakvezető, aki hozzáfűzte, az előző esti vereség jobban megviselte együttesét, mint a Montenegró elleni, ugyanakkor bízik benne és mindent megtesz azért, hogy 24 óra múlva a játékosok a korábban történteket maguk mögött hagyva harcba szálljanak azért, amiért a világbajnokságra érkeztek.

Kiemelte: noha mindent bele lehet adni az utolsó vb-meccsen, egy játékos sem tud az egész találkozón csúcsformában teljesíteni.

"Az a legfontosabb, hogy nem elég harminc percig, hanem hatvan percen át kell koncentráltan, csapatként játszanunk. A második félidő elején pedig kétszer annyira kell koncentrálni, ha ez megvan, akkor idegeskedjen az ellenfél" - szögezte le Golovin.

Tatai Péter kapusedző a csapat szállodájában összegyűlt magyar újságíróknak a Kossuth Rádió kérdésére elmondta: a két fontos és vereséggel zárult mérkőzésen az önbizalom veszett el a játékosoknál.

"Minden mérkőzésen vannak rosszabb periódusok, ezután az időszak után támadásban, védekezésben és kapusteljesítményben nem sikerült visszatérnünk oda, ahol előtte tartottunk" - fogalmazott a tréner.

Tatai kiválóan ismeri a horvátok hálóőrét, a nyárig Székesfehérváron védő Tea Pijevicet. A Gloria Buzau Európa-bajnoki bronzérmes kapusa - Papp Nikoletta klubtársa - kapcsán Pálinger Katalin, a magyar szövetség (MKSZ) alelnöke a torna előtt úgy fogalmazott: az elmúlt világversenyeken "okozott némi problémát".

Amint Tatai hangsúlyozta: készültek Pijevicből, el is mondták a játékosoknak a tudnivalókat.

"Egy hálóőr azért áll a kapuban, hogy megfogja a labdákat, lehetetlen, hogy védés nélkül zárja a következő mérkőzést. Fejben azt a gátat kell áttörni, hogy ha egy kapus megfog két-három labdát egy periódusban, az ne romboljon le minket egy egész mérkőzésre. Tudják a lányok, hogy hova és hogyan kell lőni, csak olyan dolgokat mutattunk meg nekik most, amit korábban már megvalósítottak bajnoki vagy válogatott mérkőzéseken, ugyanezeket kell megvalósítani a következő találkozón is. Ez azonban hit és önbizalom nélkül nem működik" - fejtette ki a kapusedző.

A horvátok ellen hétfőn 18 órakor kezdődő göteborgi találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

Fotó: MTI