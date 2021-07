A tokiói olimpia női kézilabda tornáján a csoportkör második fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott Brazília ellen lépett pályára. A mieink az első körben szoros vereséget szenvedett a riói olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen, míg Brazília kisebb meglepetésre döntetlent játszott az Orosz Csapat ellen.

A magyar csapat nagyszerűen kezdte a találkozót Lukács Viktória találatával öt perc után 4-1-re vezettünk.

A gól után megtorpantunk egy 4-0-s szakasszal 5-4-re már a brazilok vezettek tíz perc után.

Negyedóra után két góllal vezetett a brazil csapat. (7-5)



Tamires gólja után három góllal vezettek a brazilok, Elek Gábor ki is kérte az első idejét. (8-5)



Szucsánszki találatával két gólra jött fel a magyar csapat. (9-7)



Ezután több labdát is eladtunk, öt perccel az első félidő vége előtt öt gól volt a hátrány, másodszor is időt kellett kérnie a magyar kapitánynak. (14-9)

Az utolsó öt percben Amorim góljával már hat volt a különbség, és nagyon nagy baj volt az első félidőben Brazília-Magyarország 17-11

A második félidőt jól kezdte a magyar csapat, Zácsik góljával 18-13-ra jöttünk fel.

Állandósulni látszott a különbség a 40. percben 21-16 volt az állás a braziloknak.



A 47. percben a brazilok Viera góljával elhúztak hét találattal. (26-20)

Öt perccel a mérkőzés vége előtt közte nyolc volt a különbség. (32-24)

Az utolsó fél percre visszajöttünk hat gólra, és az eredmény már nem változott.



A végeredmény Brazília-Magyarország 33-27.



A magyar csapat két mérkőzés után még pont nélkül áll. A mieink legközelebb az Orosz Csapat ellen lépnek pályára magyar idő szerint fél 1-kor.

Borítókép: Illyés Zsolt/MTI