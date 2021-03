Elek Gábor szövetségi kapitány szerint azért kapott ki hat góllal az ötkarikás címvédő Oroszországtól a magyar női kézilabda-válogatott a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójában, mert a mérkőzés végén buta hibákat követett el.

"Teljesen megérdemelten győztek az oroszok. A tegnapi nap olyan érzelmeket mozgatott meg bennünk, hogy nem tudtunk olyan hőfokon kézilabdázni, ahogyan az elmúlt két napban" - nyilatkozta Elek a 29-23-ra elveszített meccs után.



A magyarok a 2. csoportban pénteken Kazahsztánt, szombaton pedig Szerbiát győzték le magabiztosan, ezzel kijutottak a nyárra halasztott tokiói olimpiára.



"Összességében az orosz csapat súlyban és méretben is fölénk kerekedett, ami végül az eredményben is megmutatkozott, pedig nem volt ez egy olyan mérkőzés, amelyen hatgólos vereséget kellett szenvednünk, de a végén olyan buta hibákat követtünk el, hogy kinyílt az olló" - mondta a szövetségi kapitány.



Hozzátette, mindezek ellenére nagyon boldog és hálás, hogy szombaton meg tudták váltani a repülőjegyüket Tokióba.



"Mindenkinek nagyon köszönöm, aki segített bennünket, és hozzájárult, hogy ilyen körülmények között készülhessünk" - mondta Elek Gábor.











A kapus Szikora Melinda elmondta, szombaton egészséges izgalommal tértek nyugovóra, hiszen tudták, hogy vasárnap még vár rájuk egy mérkőzés.



"Szerényen, de egy kicsit ünnepeltünk, majd készültünk a mai meccsre, amit komolyan akartuk venni, de sajnos nem sikerült nyerni. Elégedettek lehetünk a játék bizonyos elemeivel, voltak jó megmozdulásaink védekezésben és támadásban is, de belehibáztunk, és a fontos pillanatokban ezt kihasználták az oroszok" - magyarázta a Siófok kapusa, aki öt lövést védett.



Hangsúlyozta, a hatgólos különbség nem tükrözi reálisan a meccsen látottakat, hiszen néhány hibától eltekintve fel tudták venni az ellenfelük ritmusát, ám a végén kaptak néhány buta gólt.



"Elértük a kitűzött célt, és nagyon várjuk az olimpiát. A fókusz a szombati mérkőzésen volt, amit mindenképpen meg akartuk nyerni. Ha többet készülünk az oroszokra, a mai találkozó szorosabb lehetett volna" - tette hozzá Szikora.







A Debrecen irányítója, Vámos Petra csak a vasárnapi meccsen kapott lehetőséget, akkor viszont jobbátlövőként szerepelt. Mint elmondta, nagyon örült, hogy játéklehetőséghez jutott, szeretett volna élni vele, és próbálta a maximumot nyújtani.



"Egy az egyben egész jól szét tudtuk szedni őket, és egész jók voltak a labdák, amik kimentek a szélre. Tudtuk, hogy az orosz védekezés rendkívül kemény, és bizonyos szakaszokban egész jól meg tudtuk oldani a feladatot" - vélekedett.



Vámos hozzáfűzte, hatalmas motivációt jelent számukra, hogy bekerüljenek az olimpiai keretbe, és szerinte ez mindenkiből a legjobbat hozza ki, ráadásul ez a cél látótávolságon belül van.



Szöllősi-Zácsik Szandra közölte, úgy készültek, hogy felszabadult játékot nyújtanak, ami hellyel-közzel sikerült is, de elkövettek buta hibákat is.



"Néha úgy éreztem, hogy a tegnapi mérkőzés sokat kivett belőlünk mentálisan és fizikálisan is" - tette hozzá.

