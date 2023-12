A háromszor eredményes irányító az MTI-nek azzal kezdte, hogy az egész csapatra nagyon büszke.



"Az utolsó másodpercig küzdöttünk, kitettük a szívünket, lelkünket a pályára, együtt harcoltunk és megdöglöttünk minden egyes labdáért."

Kitért rá: ezt a találkozót az elején túlzottan akarták, nem állt össze a védekezés annyira, mint a korábbi találkozókon.

"A végén csak a szívünk vitt előre és az, hogy ezt mi ma bármi áron meg akartuk csinálni."

Elárulta, hogy a társházigazda svédek ellen két nappal korábbi mérkőzés után nagyon rosszul érezte magát, mivel nem kapott lehetőséget, nem tudott segíteni a csapatnak.

"Úgy voltam vele, hogy bármi történik, én itt ma jól akarok játszani."

Az ötször eredményes Győri-Lukács Viktória hangsúlyozta: noha a legjobb nyolcba kerülés nem jött össze, a megszerzett tizedik pozíció még fényesebb számukra, hiszen ott lehetnek az olimpiai selejtezőn, amiért eddig küzdöttek, onnan pedig kijuthatnak az ötkarikás játékokra.

"Emberek vagyunk, nem gépek, tudunk hibázni is, és hiba nélkül is lehozni mérkőzést. Az sokkal fontosabb, hogy a csapat nyert ma, mint az, hogy bárki is kimagasló teljesítményt nyújtott. Hiszen az elejétől a végéig csapatként dolgoztunk, mindenki hitt benne, a kispad, a kimaradó játékosok a lelátón, a szurkolóink, mindenki elhitte ezt a mait, ezért tudtunk nyerni.

Az utolsó negyedóra kapcsán azt mondta: annyira extázisban voltak, hogy "csak úgy megtörtént".

"A végéig küzdöttünk, felszedtük a parkettát is, és hála Istennek, mi örülhettünk."

Az első félidőben mezőnyben nem remeklő Klujber Katrin kilenc gólt szerzett, nyolc hétmétereséből hetet értékesített, nyilatkozatában azonban az egyének helyett a csapat teljesítményét emelte ki.

"Az eleje nagyon nem úgy sikerült, mint amikről tegnap beszéltünk, túlságosan akartuk és vitt minket a hév, a tervezettnél sokkal több hiba született. Erőltettük az átlövéseket, ezeket nagyon jól védte a kapusuk, aztán szerencsére lenyugodtunk és ezt átfordítottuk" - fejtette ki.

"Nagyon keményen mentünk előre, a védekezés nagyon rég volt ennyire határozott, mint amit a végén mutattunk. Böde-Bíró Blanka extra jól védett, eldöntötte a mérkőzést az utolsó hétméteresüknél, nagyon boldogok vagyunk" - fűzte hozzá Klujber.

"Gondoltuk, hogy megmutatjuk: tudunk a második félidőben is kézilabdázni" - kezdte a vegyes zónában Pásztor Noémi. - "Úgy jöttünk ide, hogy ma nincs más opció, csak a győzelem. Szeretnénk kint lenni az olimpián, ehhez ez elengedhetetlen volt, ez motivált minket."

Úgy vélte: a második félidőben egyszer csak eljött a pont, hogy "vagy most, vagy soha".

"Ott rá kellett kapcsolni, ha nem tesszük és nem kapcsolunk rá plusz száz fokozatra, akkor ez a meccs ott elúszik. A végső pillanatig kivártunk, ha ott nem, akkor ezt nem nyerjük meg. A végén az igazság is velünk volt" - szögezte le.

