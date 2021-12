A női kézilabda-válogatott egygólos vereséget szenvedett Németországtól a spanyolországi világbajnokság csoportkörének zárófordulójában, a találkozót követően a szövetségi kapitány mellett a mérkőzés legjobbjának választott Bíró Blanka, majd Márton Gréta értékelt az M4 Sportnak.





Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány: "A technikai hibák és a labdaeladás volt a döntő faktor a mai mérkőzésen, 19 labdát adtunk el, ez rengeteg, és az, amit eddig is tudtunk, hogy minden eladott labda öngól, az ma be is bizonyosodott. Szerintem sok mindent sikerült megvalósítanunk abból, amit megbeszéltünk, de ez a hibák mellett nem volt elegendő ma, és még szerencsénk sem volt. Sajnos nem sikerült kiszolgálni az ideutazó lelkes közönségünket, de dolgozunk a hibáinkon. Én büszke vagyok erre a válogatottra."



Bíró Blanka, a magyar válogatott kapusa: "Úgy érzem, sokkal több volt ebben a mérkőzésben. Rengeteg technikai hibát vétettünk, ezekből tudtak építkezni a németek, és a második félidőben ezeket sokkal jobban ki is tudták használni, így nagyon kellett küzdenünk. Természetesen csalódott vagyok, de ebből tanulunk, és remélem, hogy a középdöntőben majd a döntő pillanatokban ezeket a pillanatokat vissza fogjuk kapni. Minden meccsből próbáljuk kiemelni a pozitívumokat és ezekből építkezni a további mérkőzéseinkre."



Márton Gréta a magyar válogatott balszélsője: Ez egy nagyon hektikus mérkőzés volt, mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet és a két pontot, nagyot harcoltunk, de a végén sajnos nem a mi javunkra fordult a kocka. Sokat beszéltünk a félidőben arról, hogy miként lehetne megfordítani a meccset, türelmesek voltunk, viszont a hibák leginkább támadásban jöttek, sok volt a technikai hiba és az eladott labda. Készülünk a továbbiakra, tudjuk, hogy van javítanivalónk, ennek szellemében készülünk a középdöntős ellenfeleinkre.

Borítókép: Erdős Géza/ Sport365.hu