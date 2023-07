Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elégedett azokkal az eredményekkel, amelyeket a női kézilabda-válogatott játékosai produkáltak a győri edzőtáborban.

Az edző kedden a Kossuth Rádióban elmondta, a magyar szövetségnek és a klubcsapatoknak köszönhetik az összetartás lehetőségét. Mint kifejtette, erőnlétfejlesztés, csapatépítő programok és két labdás edzés szerepel a menetrendben, ennél többet nem lehet kihozni ebből a hétből, hiszen a játékosok hetek óta nem fogtak labdát.



A felméréseken jó adatok születtek, sőt tavaly október-novemberhez képest is javultak. Golovin úgy fogalmazott, vannak még olyan dolgok, amiken javítani kell, de az összkép nagyon pozitív.



Hozzáfűzte, a két édesanya, Szöllősi-Zácsik Szandra és Debreczeni-Klivinyi Kinga azért nem tagja a jelenlegi keretnek, hogy a családjukkal lehessenek, Szikora Melinda, Faluvégi Dorottya és Papp Nikolett pedig már a külföldi klubcsapatuknál vannak, de a hivatalos válogatott heteken ők is csatlakoznak majd a többiekhez.



A következő összetartás augusztusban lesz, amikor a lengyel válogatottal szerettek volna felkészülési mérkőzést játszani, de a lengyelek visszamondták a lehetőséget, ezért a Ferencvárossal lesz közös edzése és meccse a magyar válogatottnak.



Ősszel az Eurokupában a norvégok és az osztrákok lesznek az ellenfelek, utána Németországban, a világbajnokság előtt pedig Hollandiában játszanak edzőmeccseket.



A decemberi olimpiai kvalifikációs világbajnokság kapcsán a szövetségi kapitány megjegyezte, a csoportban és az azonos ágon szereplő csapatok közül Svédország, Montenegró és Horvátország is a magyarok előtt van pillanatnyilag, de mindent megtesznek, hogy elérjék a céljukat.



Golovin arra is kitért, hogy a közeljövőben a Győr és a Ferencváros új vezetőedzőjével, az egyaránt dán Ulrik Kirkelyvel és Martin Albertsennel is felveszi a kapcsolatot, és úgy tudja, mindketten jó kapcsolatot akarnak ápolni a válogatottal.



