A házigazda Dánia 30-23-ra legyőzte Szlovénia csapatát a női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének pénteki játéknapján.

A herningi A csoport esti mérkőzésének első félidejében remekül tartották magukat a szlovénok, és akkor is visszakapaszkodtak, amikor a hazaiak egy 5-0-s, majd egy 4-1-es sorozattal elhúztak tőlük.



A 38. percben még csak két góllal vezetett Dánia, ám ezt követően ismét ellépett, és végül magabiztosan nyert.



A Győri Audi ETO KC dán játékosa, Anne Mette Hansen mindhárom lövését gólra váltotta.

A címvédő francia válogatott 24-23-ra legyőzte Montenegró csapatát a dániai női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének pénteki játéknapján.

A herningi A csoport első mérkőzésén mutatkozott be a montenegrói nemzeti együttes szövetségi kapitányaként a november 23-án kinevezett dán Kim Rasmussen, aki 2016 májusa és idén január között a magyar női válogatottat irányította.

Meglepetésre az ő csapata kezdett jobban, a meccs harmadánál már 9-4-re vezetett, és bár a franciák a szünet előtt felzárkóztak, a vezetést ekkor még nem tudták átvenni. A második felvonásban is sokáig vezetett Montenegró, a címvédő francia együttes csak az 52. percben tudta először átvenni a vezetést, és nagy csatában végül egy góllal nyert.

A Győri Audi ETO KC francia játékosai közül Estelle Nze Minko egy, Beatrice Edwige két gólt dobott, Amandine Leynaud pedig öt lövést védett. A Debrecen montenegrói légiósa, Jelena Despotovic háromszor volt eredményes.



Eredmények, csoportkör, 1. forduló:



A csoport (Herning):



Dánia-Szlovénia 30-23 (14-12)



korábban:



Franciaország-Montenegró 24-23 (11-12)



korábban:



C csoport (Kolding):



Horvátország-Magyarország 24-22 (12-12)

