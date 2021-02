Két új játékos leigazolását jelentette be az FTC női kézilabdacsapata.



Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a klub február 2-án nagy bejelentést tesz, az azonban ezidiáig titok volt, melyik két játékosról van szó. Nemrég azonban lehullt a lepel a két kézilabdázó személyéről. Szöllősi-Zácsik Szandra személyében egy balátlövővel, míg Hársfalvi Júlia személyében egy balszélsővel gazdagodik a gárda.



Előbbi játékos nem ismeretlen a klub szurkolói számára, hiszen Zácsik már többször is erősítette a gárdát.



A szintén válogatott Hársfalvi a Siófok KC-tól érkezik a fővárosba. A 24 éves játékos Mosonmagyaróváron kezdte a pályafutását, de megfordult a BL-győztes Győri Audi ETO-ban, a DVSC-ben és a német Metzingennél is.



FM | Hársfalvi Júlia érkezik, Szöllősi-Zácsik Szandra visszatér női kézicsapatunkhoz! | 2021.02.02. FM | Hársfalvi Júlia érkezik, Szöllősi-Zácsik Szandra visszatér női kézicsapatunkhoz! | 2021.02.02.Mint ismert, az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapa...

Bár Hársfalvi először szerepel majd fővárosi egyesületben, emiatt nem aggódik. A Fradi TV-nek azt mondta több leendő játékostársával is jó kapcsolatot ápol, ráadásul a testvére és a párja is Budapesten él, így alig várja a költözést. Hozzátette nagy motivációt jelent számára, hogy újra a Bajnokok Ligájában szerepelhet.

Borítókép: GettyImages