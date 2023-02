A világ- és Európa-bajnok szélső, Emilie Hovden nyártól életbe lépő, kettő plusz egy évre szóló megállapodást kötött a Győri Audi KC női kézilabdacsapatával.

A klub hétfőn jelentette be, hogy Hovden kilép a dán Viborggal érvényes, kétéves szerződéséből.



"Hatalmas megtiszteltetés, hogy Győrbe igazolhatok nyáron. Természetesen nagyon jól ismerem az ETO-t, hiszen a világ legjobb klubjáról van szó. Több válogatottbeli csapattársam is itt szerepel, és nagyon jókat hallottam tőlük is. Nyilván hatalmas bizonyítási vágy van bennem, szeretném a teljesítményemmel majd meghálálni a bizalmat" - mondta Hovden a győriek honlapján.



Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a játékos teljesítményével már korábban felhívta a figyelmüket, és nyomon követték a pályafutását.









"A fiatal balkezes játékos Norvégiával mindent megnyert az elmúlt két évben, és idén a dán bajnokságban is meggyőzően teljesít. Csapata, a Viborg anyagi helyzetének instabilitása miatt lehetőségünk nyílt a megszerzésére már 2023 nyarától. Nagyon örülök, hogy a tárgyalások sikerrel végződtek" - tette hozzá.



A 26 éves Hovden tagja volt a 2021-ben világbajnokságot, valamint 2022-ben Európa-bajnokságot nyerő norvég válogatottnak. Nevelőegyesülete, a Fana mellett a Molde és a Storhamar csapataiban szerepelt hazájában, majd tavaly igazolt a dán Viborghoz. A 2019/20-as szezonban a norvég bajnokság legeredményesebb gólszerzője volt, beválasztották a szezon álomcsapatába, valamint ő kapta meg az évad legjobb játékosának járó elismerést is.

