Az egész világon végigsöprő koronavírus-járvány miatt szinte az összes sporteseményt elhalasztották, vagy törölték. Nem kivétel ezalól a kézilabda sem. A hazai bajnokság félbeszakadt, és a Bajnokok Ligája mérkőzéseit sem rendezik meg az előre eltervezett időpontokban. A Győri Audi ETO játékosai azonban nem csüggednek.



A lányok otthoni erősítéssel próbálják szinten tartani magukat, és eközben arra is jutott idejük, hogy üzenjenek szurkolóiknak. Fodor Csenge, Amanda Kurtovic, Eduarda Amorim és Kari Grimsbö nemcsak lelkesítő szavakkal próbál segíteni a kézilabda szerelmeseinek, hanem azzal is, hogy a járvány idején betartandó fontos szabályokra hívja fel a figyelmet.



A legfontosabb tennivalók mellett mindegyikük fontosnak tartja azt is, hogy figyeljünk egymásra, és tegyünk a másikért azzal, hogy otthon maradunk.



Mint mondják: együtt erősebbek vagyunk!

