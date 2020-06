Az eddiginél több idejük lesz a pihenésre a válogatottaknak a decemberi norvég-dán közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságon.

Az európai szövetség (EHF) pénteki közleménye emlékeztetett, hogy a december 3. és 20. között sorra kerülő tornán 16 csapat szerepel és 47 mérkőzést rendeznek.



A kontinensviadal az eddigi 17 helyett 18 napig tart majd, hogy a legjobb csapatoknak több pihenőidejük legyen. Azoknak a válogatottaknak, amelyeknek a csoportkör után helyszínt kell változtatniuk, az utazást követő napon biztosan nem lesz majd mérkőzésük a középdöntőben. Ugyanez az elv érvényesül a döntő hétvége előtt, ugyanis a középdöntő utolsó fordulójára december 15-én, kedden kerül sor, az elődöntőket pedig 18-án, pénteken játsszák.



A menetrend véglegesítése előtt az EHF egyeztetett a nemzeti szövetségekkel, játékosokkal és edzőkkel is.



A magyar válogatottat a 2. kalapból húzzák majd ki a június 18-án, Bécsben sorra kerülő sorsoláson, és már az is biztos, hogy a trondheimi C csoportban szerepel a világbajnoki címvédő Hollandia társaságában.



A csoportmeccseket Trondheim mellett Herningben és Frederikshavnben rendezik, a középdöntőre Herningben és Stavangerben, a döntő hétvégére pedig Oslóban kerül sor.



