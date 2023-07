A csapat csütörtöki sajtónyilvános edzése előtt a válogatott balátlövő az MTI-nek elmondta, nagyon jól telt számára a pihenő, sőt talán ez volt a leghosszabb nyári szünet eddigi pályafutása során.



A Ferencváros az előző idényben története során először bejutott a BL budapesti négyes döntőjébe, ahol második lett. A BL-fináléban 2002 után szerepelt ismét az együttes, Magyar Kupa-címét pedig 1997 után tudta újra megvédeni.

"Elég sokáig járt a fejemben, és ha visszagondolok rá, még most is kiráz a hideg, milyen hangulatban játszottunk ott, húszezer ember előtt" - beszélt a BL négyes döntőről Szöllősi-Zácsik. Hozzátette, mára egy kicsit megszépült számára az ezüstérem, mert bár tisztában voltak vele, hogy nem ők az esélyesei a norvég Vipers Kristiansand elleni finálénak, "de ha már ott van az ember, nyilvánvalóan szeretné megnyerni".

Mint felidézte, az FTC-nél eddig is úgy indultak neki minden szezonnak, hogy jó lenne bejutni a négy közé a legrangosabb európai kupasorozatban, és ez mostantól hatványozottan igaz, hiszen ott voltak és megtapasztalták az egyedülálló atmoszférát.

"A Metz elleni első meccs után senki nem gondolta volna, hogy ott leszünk, de nagyon bízom benne, hogy idén könnyebb lesz a bejutásunk" - mondta a balátlövő arra utalva, hogy a negyeddöntő első mérkőzését hat góllal elveszítették Érden a francia ellenfelükkel szemben.

Szöllősi-Zácsik elmondta, egyelőre nagyon furcsa számára, hogy nem Elek Gábor irányítja a csapatot, hiszen 17 éves kora óta volt az edzője, amikor a Ferencvárosban játszott.

"Még szoknom kell ezt az egészet, hiszen minden mozdulatából tudtam, mit szeretne, és ez fordítva is igaz volt" - jegyezte meg.

Elmondása szerint Martin Albertsen próbálja elmagyarázni és megmutatni nekik a dán stílust, de még tanulniuk kell. Szerinte játékban és taktikai szempontból is teljesen mást fognak nyújtani, hiszen sok mindenben különbözik egymástól a két edző, és a két edzői stílus.

"Kellenek hozzá meccsek, senki nem várhatja el tőlünk, hogy már az első BL-mérkőzésünkön kirázzuk a kisujjunkból, de vagyunk olyan profi játékosok, hogy tudunk alkalmazkodni, és megvalósítjuk, amit az edző kér tőlünk" - szögezte le.

A 89-szeres válogatott játékos úgy vélekedett, lehetséges, hogy a szezon eleje egy kicsit döcögősebb lesz, de nagyon bízik benne, hogy botladozni nem fognak.

A kapus Janurik Kinga elárulta: olyan helyre rakta a BL-ezüstérmét, hogy rögtön meglássa, amikor ébredés után kinyitja a szemét, és minden nap nagyon büszke rá.

"Eddig is minden szezont úgy kezdtünk el, hogy szeretnénk ott lenni, de most először sikerült, és megéreztük, milyen fantasztikus ez a hétvége itt Budapesten, a saját szurkolóink előtt. Most még inkább úgy megyünk neki az új idénynek, hogy a végén ott legyünk a négyes döntőben" - nyilatkozta.

Hozzáfűzte, annál nagyobb dolog nincs egy kézilabdázó pályafutásában klubszinten, mint bejutni a BL legjobb négy csapata közé, ez lesz a céljuk a következő évadban is, de a bajnokság és a Magyar Kupa is nagyon fontos számukra.

Meglátása szerint a kapusokra nem várnak nagy változások az edzőcsere következtében.

"A kapusedzőnk ugyanaz, ugyanaz a stratégiánk, ugyanaz a felkészülésünk, és ugyanúgy készülünk majd minden egyes mérkőzésre" - magyarázta.

Janurik kifejtette, a sikercsapat kilencven százaléka megmaradt, és nagyon nagy előnyük, hogy ismerik egymást, tudják, mik az erősségeik, illetve mivel tudják egymást segíteni.

"Két új játékos érkezett, reméljük, tényleg erősödünk velük, és tudnak nekünk segíteni" - mondta.

Az előző idényt követően Szucsánszki Zita és Alicia Stolle távozott az FTC keretéből, Simon Petra visszatért a kölcsönadását követően, és érkezett Bordás Réka, illetve Jelena Despotovic.

A Ferencváros két felkészülési mérkőzést játszik majd a Debrecennel, de találkozik az MTK-val, a román CSM Bucuresti-tel és a magyar válogatottal is, majd augusztus 19-20-án Metzben szerepel nemzetközi tornán a házigazda, a szlovén Krim Mercator Ljubljana és a montenegrói Buducnost Podgorica társaságában. Első bajnoki mérkőzésén, szeptember 6-án Békéscsabára látogat, első BL-csoportmeccsén pedig, szeptember 9-én éppen a Metzet látja vendégül Érden.

Fotó: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images