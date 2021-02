Malin Holta, Simona Szarková és Lakatos Rita személyében norvég, szlovák és magyar kézilabdázót is igazol idén nyáron a Siófok KC.

A második számú európai kupasorozatban címvédő klub honlapján Fodor János ügyvezető kedden elmondta, csökkenteni akarták a keret átlagéletkorát, hiszen az a fajta stílus, ami a nyáron érkező vezetőedző, Danyi Gábor irányításával a csapatot jellemezheti majd, megköveteli ezt. Hozzátette, nagyon fontosak a gazdasági szempontok is, mert a koronavírus-járvány a siófoki klubot is próbára teszi.



A 21 éves válogatott irányító, Lakatos Rita jelenleg a Váci NKSE játékosa, korábban szerepelt Győrben, Mosonmagyaróváron, és egy rövid ideig a norvég Byasen együttesében is. A 2018-ban junior világbajnokságot nyert magyar válogatottnak csapatkapitánya volt.



Lantos leigazolásával a fiatalítás is elkezdődik.



A 27 éves norvég irányító, Malin Holta a Randaberg, a Sola HK, a Stabaek HB és a francia Nantes játékosa volt, a 2015/16-os idényben a norvég élvonal gólkirálya lett.



A 29 éves szlovák válogatott balátlövő, Simona Szarková a Slovan Duslo Sala, a cseh DHK Baník Most és a norvég Storhamar HE után Mosonmagyaróvárra igazolt, a magyar élvonalban eddig 36 mérkőzésen 139 gólt lőtt.



A siófokiak korábban bejelentették Tóth Gabriella, Hársfalvi Júlia és Szikora Melinda távozását, és az ügyvezető keddi nyilatkozata szerint további érkezők és távozók várhatóak.

