A magyar bajnok Sopron Basket női kosárlabdacsapata a szezon végéig szóló szerződést kötött a 3x3-ban Tokióban olimpiai bajnok amerikai Stefanie Dolsonnal.

A klub keddi közleménye szerint a gárda történetében először fordul elő, hogy regnáló ötkarikás bajnok játszik az együttesben. A 196 centiméter magas játékos egyetemi éveiben a UCONN-t erősítette, amellyel 2013-ban és 2014-ben is bajnoki címet szerzett, és egyike annak az öt kosarasnak, akik az egyetem csapatában pontok és lepattanók terén is átlépték az ezres határt. A 30 éves játékos a Washington Mystics soraiban kezdte meg profi karrierjét a WNBA-ben, tavaly már a Chicago Sky színeiben nyert bajnokságot. Eddig hazája mellett elsősorban Kínában építette karrierjét, Európába csak időnként jött át a szezonok végén.

A 3x3-as válogatott után idén a hagyományos szakágban is bekerült az amerikai válogatottba, ezen a héten pályára lép a washingtoni világbajnoki selejtezőkön. Stefanie Dolson jövő kedden érkezik Sopronba, és amennyiben az egészségügyi vizsgálatokon megfelel, akkor a miskolci Magyar Kupa-döntőben be is mutatkozhat új csapatában.

Borítókép és képek: wb-sopron.com