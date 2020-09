Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) megerősítette, hogy megrendezik decemberben a női Európa-bajnokságot Norvégiában és Dániában.

Az EHF csütörtöki sajtóközleménye alátámasztja, hogy a norvégiai helyszínek közül Oslo és Stavanger kikerült, minden mérkőzésnek Trondheim ad majd otthont, ahogy ezt a norvégok kedden bejelentették. Az indoklás szerint így minimalizálható a koronavírus-fertőzés kockázata, hiszen a résztvevők, a közreműködők és a szurkolók kevesebb utazásra kényszerülnek.

A dániai helyszínek változatlanok maradnak: Frederikshavnben csak csoportmeccsekre, Herningben csoportmeccsekre és középdöntős találkozókra kerül sor.



A jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint a norvégiai meccseken legfeljebb 200, a dániai találkozókon legfeljebb 500 néző lehet a lelátókon, de decemberig ez még változhat.



A december 3. és 20. között sorra kerülő tornán a magyar válogatott a trondheimi C csoportban szerepel, és sorrendben Horvátországgal, Szerbiával, majd a világbajnok Hollandiával játszik. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

