A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Az élvonalban is bizonyította már képességét Ballai Anna és Simon Petra – mindketten új szerződést írtak alá.

Két fiatal, de a tehetségét már a legjobbak közötti is megvillantó játékosunkkal állapodtunk meg a folytatásról: Ballai Anna három-, Simon Petra pedig négyéves szerződést írt alá, egyúttal a következő idényt a kellő játéklehetőség érdekében mindketten kölcsönben töltik.

Ballai Anna az előző nyár végén került a felnőtt csapat keretébe, s a képességeit bizonyítja, hogy poszttársa, Hársfalvi Júlia felépülése után is maradt a felnőttekkel. Az idény során húsz NB I-es meccsen vett részt, s ezeken tizenkét gólt szerzett. A 19 éves balszélső élete első profi szerződését kötötte most meg, és a következő idényt kölcsönben a Vácnál tölti.

„Fantasztikus érzés, szinte felfoghatatlan számomra, hogy szerződést köthettem a Ferencvárossal, hogy látnak bennem valamit – mondta Ballai Anna, akinek testvére, Borbála ugyancsak a Vácot erősíti az FTC kölcsönjátékosaként. – Emlékszem, hogy régen mindig kijártunk a meccsekre, utána bementünk a pályára dobálgatni, fotókat készítettünk a játékosokkal, most meg már átélhetem ugyanezt a másik oldalról. Az egyik Bajnokok Ligája-meccsen nem lehettem keretben, de a helyszínen szurkoltam a lányoknak, és akkor mondtam anyáéknak, hogy nem bírom felfogni, hogy ez az a csapat a pályán, amelynek már én is a tagja vagyok… Itt, a Fradiban kezdtem a sportágat több mint tíz éve, mindig az volt az álmom, hogy egyszer felkerülhessek a felnőttek közé. Mindenkitől rengeteg segítséget kaptam, komolyan mondom, hogy életem legjobb éve volt. Örülök, hogy kölcsönszerződést írhattam alá, mert ez azt jelzi, hogy bíznak bennem. Tudom, hogy fiatal vagyok még, és most minél több játékpercre van szükségem, ezért is nagy lehetőség, hogy Vácon szerepelhetek a következő idényben, és az álmom, hogy visszakerülhessek majd ide – meghatározó játékosként. Márton Gréti karrierje tökéletes példa nekem, már régen is a példaképem volt, hát még így, hogy egy poszton szerepelhettem vele ebben az idényben, és ennyi segítséget kaptam tőle. Szóval, a példa adott.”

Simon Petra még Annához képest is gyorsabban robbant be a legjobbak közé – áprilisban került az első csapat keretébe, az NB I-ben április 29-én mutatkozott be, s bár a Kisvárda ellen még nem lőtt gólt, a következő három bajnokin sorrendben ötször, négyszer, majd nyolcszor talált az ellenfelek kapujába. Ezek után amolyan ráadásként aztán a Magyar Kupa-döntőben a remek teljesítménye mellett az ETO ellen is beköszönt háromszor. A 17 éves irányítóval négyéves szerződést kötöttünk, és a következő idényben az MTK-nál fejlődhet tovább.

„Még mindig nagyon sokat gondolok vissza rá, hogy milyen gyorsan történtek az események, a döntőt visszanézve mindig hidegrázós érzésem van, de már letisztultabb minden – mondta Simon Petra. – Lassan elkezdjük a felkészülést az ifjúsági válogatottal a világbajnokságra, úgyhogy már csak arra koncentrálok majd, hogy elhozzuk az aranyérmet Szkopjéból. Most már csak előre nézek, de jó érzéssel gondolok vissza a tavaszra. És nagyon várom már az őszt is, hogy beilleszkedjek az új csapatba, hogy megszokjam az ottani taktikát. Szeretnék meghatározó játékos lenni, s ezáltal egyre több játékperchez jutni. Egyértelműen a fejlődésemet szolgálja a kölcsönadás, sokat szeretnék játszani a következő idényben, de azt is várom már, hogy visszatérjek a Ferencvárosba. Azok példája lebeg a szemem előtt, akik ugyanezt az utat bejárva jobb játékossá váltak. Örülök, hogy adódott nekem is ez a lehetőség, és igyekszem ezt az utat járni én is.”

Az elmúlt években többen is bizonyították, hogy megfelelő mentalitással rengeteget lehet profitálni a kölcsönadásból, hiszen a Fradihoz visszakerülve rövid idő alatt a magyar kézilabda meghatározó játékosaivá váltak. Görög Zsolt, a szakosztály ügyvezető igazgatója bízik benne, hogy a most kölcsönadott két kézilabdázó is hasonló utat jár majd be.

„Eltökélt szándékunk, hogy megőrizzük és a lehető legmagasabb szintig képezzük a saját értékeinket, ezért döntöttünk amellett, hogy az idény során már az élvonalban is bemutatkozó két fiatal játékosunkkal hosszútávú szerződést kötünk, illetve, hogy a következő idényre kölcsönadjuk őket – tette hozzá az ügyvezető. – Mind az MTK-nál, mind a Vácnál adott a megfelelő szakmai munka, és biztosak vagyunk benne, hogy Annának és Petrának is bőven jut majd játékperc az NB I-ben, márpedig jelen pillanatban ez számukra a legfontosabb ahhoz, hogy még tovább fejlődjenek. Láthattuk, hogy már most is tudtak segíteni egy-egy összecsapáson, de nem csak a jelenben gondolkodunk: hisszük, hogy a tehetségük és a szorgalmuk által többre hivatottak, és szeretnénk, hogy középtávon a Ferencváros és a magyar kézilabda meghatározó alakjai lehessenek.”

Borítókép: fradi.hu