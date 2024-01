A zöld-fehér klub hétfőn honlapján jelentette be, hogy nyártól is az együttesben küzd majd az "elmúlt évek sikereiben elévülhetetlen érdemeket szerzett" Klujber Katrin, Márton Gréta, Tomori Zsuzsanna, Andrea Lekic, Angela Malestein, Dragana Cvijic és Emily Bölk is.



A beszámoló a többi között kiemelte: Klujber Katrint 2022-ben az év női kézilabdázójának választották Magyarországon, a 2021-ben legjobb Márton Gréta 18. évét kezdte meg a Ferencváros játékosaként, míg a négyszeres BL-győztes Tomori a világ egyik legjobb védekező specialistája.

Az FTC hangsúlyozta még: a szerb Lekic az egyetemes női kézilabda egyik legnagyobb alakja, aki ősszel átlépte az ezergólos határt a BL-ben, ugyanakkor honfitársa, Cvijic az elmúlt idényben megközelítette a száz BL-gólt.

A holland Malesteint az elmúlt két évadban beválasztották a Bajnokok Ligája All Star-csapatába, a német Bölk pedig 2021/22-ben szerepelt a BL álomcsapatában.

Fotó: fradi.hu