Háfra Noémi válogatott kézilabdázó szerint új klubcsapatában, a Győri Audi ETO-ban mindenki csapattársától, még a kapusoktól is el tud lesni valamit.

"Amikor nem én kerülök sorra az edzéseken az adott feladatnál, akkor azt nézem, hogy a többiek - még a szélsők, a beállók és a kapusok is - mit csinálnak, mert mindenkitől el lehet lesni valamit" - nyilatkozta az MTI-nek a 23. születésnapját éppen kedden ünneplő játékos.



Háfra idén nyáron a bajnoki címvédő Ferencvárostól igazolt az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes győriekhez. A fővárosi együttesben rendszerint sok időt töltött a pályán, az ETO-nál viszont egyelőre csak körülbelül húsz perc jut neki meccsenként.



"Nem mondom, hogy ez tetszik, de olyan játékosok vannak a csapatban, hogy most ennek így kell lennie. Abban a húsz percben ugyanolyan jól kell játszanom és segítenem a csapatot, mintha hatvan percet a pályán töltenék. Amikor megkapom a lehetőséget, nekem is hozzá kell tennem a magamét, ezt is meg kell tanulni" - magyarázta a 63-szoros válogatott kézilabdázó.



Háfra szerint egyelőre könnyebb a helyzete a válogatottnál, mert bár vannak új dolgok, de az augusztus végén kinevezett szövetségi kapitánnyal, Golovin Vlagyimirrel már dolgozott együtt az MTK-nál és az utánpótlás-válogatottnál is.



"Győrben még egy kicsit nehezebb, sok az információ, és nem biztos, hogy ez mindig jó. Összekavarodik az ember, amikor mondjuk cseleznem kellene, lehetséges, hogy hozok rossz döntéseket, de idő kell, és ezek le fognak tisztulni" - mondta.



Ambros Martín vezetőedző bal- és jobbátlövőként is számít a kétszeres bajnok, junior világbajnok játékosra, aki elárulta: néha ösztönből jönnek a dolgok, néha viszont alaposan át kell gondolnia, melyik oldalon mit kell csinálnia.



Háfra is tagja a magyar válogatott jelenlegi keretének, amely a jövő novemberi Európa-bajnokság selejtezősorozatának első két fordulójára készül: szerdán 18 órától Érden a portugál, vasárnap 17.30-tól Nagytapolcsányban (Topolcany) pedig a szlovák csapat lesz az ellenfél.

