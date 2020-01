Instagram-posztban ünnepelte csapata, a Siófok KC idegenben, a debreceni DVSC ellen aratott győzelmét a csapat francia játékosa, Gnonsiane Niombla, de mégsem lehetett felhőtlen az öröme. A meccsen ugyanis a hazai szurkolók rasszista rigmusokkal gyalázták, amikor pályára lépett, emiatt áll most a bál Debrecenben.

A Siófok KC idegenben 39-30-ra legyőzte a debreceni DVSC-t. A mérkőzés visszhangja mégis a szurkolók miatt hangos, akik majomhangot utánozva gúnyolták a 29 éves játékost.

A francia L' Equipe is írt az esetről, kihangsúlyozva Niombla Instagram bejegyzését, amelyben úgy fogalmazott: "Ilyen rasszista közönség előtt játszva még nem éltem át hasonlót" - jegyezte meg az egyébként ünneplő hangulatú posztjában az európai- és világbajnok átlövő.

A francia lap meg is szólaltatta a balátlövőt, aki elmondta, már a bemelegítéstől kezdve ki volt téve a hazai szurkolók degradálásának.



„Amikor pályára léptem, majomsikolyok hangzottak fel a lelátóról. Nem értek magyarul, de nem tűnt kedvességnek” – mondta. Szerinte nagy probléma, hogy mindenki hallotta, a játékvezetők is, de senki sem tett semmit.



A Siófok edzője is felháborodott az eset kapcsán, a Siófok hivatalos honlapján olvasható a norvég szakember nyilatkozata.



„Nagyon elkeserített a szurkolói viselkedés és reakció, melyet a mérkőzés folyamán tapasztaltam a játékosaimmal szemben. Szeretném, ha a klub és a szövetség is megtenné a szükséges lépéseket, hogy ez ne fordulhasson elő soha többet.”



A DVSC vezetősége csütörtökön közleményben reagált az esetre, amelyet változtatás nélkül közlünk.

"A január 15-én a Hódos Imre Sportcsarnokban lejátszott DVSC SCHAEFFLER – Siófok mérkőzés elvesztése után az ellenfélnek járó gratuláció mellett elnézéskéréssel is tartozik sportszervezetünk. A mérkőzés jó hangulatát ugyanis megzavarta egy néhány másodperces jelenet, amelynek során a szurkolók közül egyesek sajnálatosan sértő, számunkra elfogadhatatlan megnyilvánulással, huhogással kísérték a Siófok gólra törő játékosa, Gnonsiane Niombla támadását.

Vezetőedzőnk, Köstner Vilmos rögtön a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kinyilvánította bocsánatkérését a kollégájával, a Siófok edzőjével és csapatkapitányával szemben. Azonban ezúttal is őszintén elnézést kérünk Gnonsiane Niombla-tól, a Siófok csapatától és minden sportbaráttól a klubunk, a csapat és a szurkolótábor nevében! Kinyilvánítjuk, hogy sportszervezetünk elhatárolódik a történtektől, határozottan elítéli azt, mint ahogyan minden kirekesztő, sértő megnyilvánulást. Kifejezzük továbbá, hogy mennyire nagyra becsüljük, elismerjük Gnonsiane Niombla teljesítményét és eredményeit, amit nem halványíthat el semmilyen nem kívánatos megnyilvánulás.

Különösen sajnáljuk, hogy egy összesen mindössze 3 másodperces, szórványosan elhangzó megnyilvánulással néhányan egy egyébként élvezetes, színvonalas mérkőzés kifejezetten jó hangulatát igyekeztek megtörni, de hisszük, hogy ez nem volt sikeres, és bízunk abban, hogy nem erről lesz emlékezetes a mérkőzés.

Az esetet követően a hangosbemondón keresztül azonnal felhívtuk a szurkolókat a rasszista megnyilvánulásoktól való tartózkodásra, amely azonnal abba is maradt és később sem ismétlődött, mint ahogyan az a mérkőzésről készült jelentésben a versenybíró által is megállapításra került. Megvizsgáltuk továbbá a videó-, hang- és képfelvételeket, a versenybírói jelentést. Ennek eredményeként az elkövetőket nem tudtuk azonosítani, de azt megállapítottuk, hogy a szurkolótábor részéről a megnyilvánulás nem szervezett volt, a szurkolótábor vezetői maguk is azonnal felhívták a tábor egészét a megnyilvánulás abbahagyására. Mindenképp örömteli és biztató, hogy e megnyilvánulásokat a szurkolók elsöprő többsége is elítéli, és ezek megakadályozására maguk a szurkolók is fellépnek egymás között.

A továbbiakban is, minden szurkolónkat a csapatunk sportszerű buzdítására kérjük,

Mindörökké Hajrá Debrecen: DVSC Kézilabda Kft."

Borítókép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images