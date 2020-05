Érden játssza a 2020/2021-es szezon hazai mérkőzéseit a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) saját sportcsarnoka felújítása miatt - közölték a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján, ahol négy új játékost is bejelentettek.

Mátyás Gábor, a DKKA ügyvezetője megköszönte Szekszárdnak, hogy korábban hazai mérkőzéseiket a város sportcsarnokában játszhatták, a következő szezonra pedig megállapodtak Érddel, így a hazai találkozóknak 2020/2021-ben az Érd Aréna ad otthont.



Kiemelte, dolgoznak azon, hogy az akadémia működése zavartalan legyen, ennek érdekében két újabb támogatói szerződést is kötöttek.



Gurics Attila, a DKKA menedzsere elmondta, négy új játékost igazoltak az eddigi hiányposztokra. Görögországból érkezik a 24 éves észak-macedón válogatott beálló, Sanja Dabevska, aki nemzetközi kuparutinnal is rendelkezik.



A kapuba a Ferencvárostól Hlogyik Petra junior-világbajnok játékost, a jobbszélre pedig a Szent István SE-ből Horváth Grétát szerződtették. Szintén a csapatot erősíti a dunaújvárosi nevelésű, az Alba Fehérvár KC-től visszatérő beálló, Moutsogianni Teodóra is.



A menedzser közölte, az új érkezőkkel teljessé vált a klub 18 fős kerete, amelyben több utánpótlás korosztályos játékos is lehetőséget kaphat majd.



Vágó Attila vezetőedző mellett a szakmai stábban található másodedzőként Illés Márton, kapusedzőként pedig Győri Ágnes. A stáb tagja marad Takács Árpád erőnléti edző és Bába Mihály gyúró.



Vágó Attila vezetőedző elmondta, a keret július elsején találkozik először, és egy csapatösszetartást követően július hatodikán kezdik meg az edzéseket. A nyolchetes felkészülés során nyolc-kilenc edzőmérkőzést és egy saját rendezésű felkészülési tornát is szerveznek augusztusban.



Szalai Babett csapatkapitány hangsúlyozta, várják már, hogy elkezdhessék a közös munkát, és mindent megtesznek a klub céljainak teljesítéséért.



A sajtótájékoztatón Barta Endre, Dunaújváros alpolgármestere is elégedettségének adott hangot a klubnál folyó munkával kapcsolatban.

Borítókép: facebook/Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia - DKKA