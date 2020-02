A női kézilabda NB1-ben az Érd a Dunaújvárost fogadta.



A találkozót a papírformának megfelelően az Érd kezdte jobban Jerabkova góljával már 3-1-re vezettek Szabó Edina lányai öt perc után.



A tizedik percben tovább növelte előnyét a Pest együttes. Lavko találatával már 6-3 volt az állás,) amire Triscsuk Krisztina válaszolt (6-4)



Néhány perccel később Ferenczy Fruzsina góljával már a Dunaújváros vezetett. (6-7)



A tizenötödik percre azonban Jelena Lavko góljával fordított az Érd (8-7)



A következő percekben, Nascimento kapufája után hiába kért időt György László, Lavko lőtt gólt, így már hárommal vezettek Szabó Edina lányai. (11-8)



22:58-nál Sirián Szederke gólja után egyre jöttek fel a Dunaújvárosiak, így az Érd is kikérte első idejét. (11-10) .



Öt perccel a félidő vége előtt Mihály Petra egyenlített ki. (12-12)



A félidő vége igazán fordulatos volt, végül döntetlennel fordultak a felek szünetre.



A második félidőt a Dunaújváros kezdte jobban, már kettővel is vezettek de Jerabkova 4. góljával egyenlített az Érd a 35. percben (19-19)



A 40. percben az Érd ismét az egyenlítésért támadhatott, de Nascimento a kapufára lőtte a hétméterest. (20-21)



Triscsuk 10 méterről eleresztett bombája után, már hárommal ment az Újváros, így Szabó Edina időt kért. (20-23)



A második félidő 15. percében már a négygólos vezetésért támadhatott a Dunaújváros, de végül Nascimento fejezte be az akciót egy indításgóllal. (21-23)



Tíz perccel a mérkőzés vége előtt kisebb meglepetésre György László csapata két góllal vezetett, és a háromgólos vezetésért támadhatott. (22-24)



Hét perccel a találkozó befejezése előtt Szabó Edina harmadszor is kikérte az idejét. (22-25)



Öt perccel a vége előtt Szabó Laura hozta fel két gólra az érdieket, de két újvárosi gól után már nem volt esélye az Ehf-kupa résztvevő Érdnek. (23-27)



Szabó Laura gólja sem segített már. Meglepetésre kikapott az Érd



A végeredmény Érd-Dunaújváros 26-28



