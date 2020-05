Az eszterhazysc.hu írását változtatások nélkül közöljük.



Mindezidáig három távozóról számolhattunk be az Eszterházy SC felnőtt együttesét illetően, ráadásul három, az elmúlt éveket tekintve meghatározó távozóról. Iván Emeséhez, Pados Mónikához és Petrovics Gerdához most Győrffy Alexandra is csatlakozik, no, nem ugyanahhoz az alakulathoz, csupán ahhoz a kis csoporthoz, amely máshol kezdi el a következő idényt.

Győrffy Alexandra az egri klub első élvonalbeli szezonját követően, a 2014/2015-ös évadban érkezett a hevesi megyeszékhelyre, ahol egészen eddig hat esztendőt töltött el. Ezidő alatt részese lehetett másodosztályú bajnoki címnek, NB I-es szereplésnek, idén pedig kis híján újabb bajnoki aranyérem került a nyakába a második vonalban.

A hat év alatt folyamatosan a csapat elsőszámú hálóőreként tekintettek rá a vele együtt dolgozó szakemberek.



Győrffy Alexandra pályafutását az elmúlt évekhez képest hatalmas változásokon áteső Érd gárdájánál folytatja. Az újbóli K&H Liga-szerepléshez sok sikert kívánunk, a többi távozóhoz hasonlóan, az eddigiekért pedig köszönetünket fejezzük ki.

Borítókép: facebook/ Alexandra Győrffy

Forrás: eszterhazysc.hu