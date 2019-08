A 2019-20-as szezonban, a legjobb játékosa nélkül kénytelen harcba szállni az Érd női kézilabdacsapata. Szabó Edina együttesében a jobbszélső Katarina Krpez-Szlezak anyai örömök elé néz. Az ankéton az is kiderült, hogy nem távozik a csapattól 2020 nyarán, marad a Pest megyei csapatnál.

Bejelentették, hogy Krpez helyére a rutinos brazil világbajnok Alessandro Do Nascimento érkezik és még rajta kívül két fiatal is a tavaly negyedik helyezett gárdához.





Katarina Krpezt jövőre nem láthatjuk a pályán



A női kézilabda NB I 2019/2020-as kiírása az ÉRD-FTC mérkőzéssel veszi kezdetét augusztus 31-én, 17.15-ös kezdettel.

AZ ÉRD KERETE A 2019–2020-AS SZEZONBAN



Kapusok: Julie Foggea, Janurik Kinga

Jobbszélsők: Csáki Lilla, Király Réka, Alexandra do Nascimento

Jobbátlövők: Jelena Lavko, Kiss Nikolett

Irányító: Tóth Gabriella

Beállók: Kisfaludy Anett, Kiss Dorottya Zsófia, Simon Armilla, Szabó Laura

Balátlövők: Markéta Jerábková, Jovana Kovacsevics, Landi Gabriella, Termány Rita

Balszélsők: Bízik Réka, Gávai Szonja, Schatzl Natalie

Borítókép: Facebook.com/ Katarina Krpez Szlezak