A szerb irányító az európai szövetség honlapján hétfőn megjelent interjúban elmondta, egyrészt azok a kedvenc góljai, amelyeket a Győri Audi ETO KC színeiben szerzett a 2013-as budapesti négyes döntőben - amelyet akkori együttese megnyert -, másrészt azok, amelyekkel az előző idényben az FTC-t hozzásegítette, hogy fennállása során először bejusson a négyes döntőbe, ahol ezüstérmet szerzett.



Az 1002 gólnál járó szerb klasszis először a 2007/08-as idényben, a szlovén Krim Mercator Ljubljana színeiben talált a hálóba a BL-ben a svéd IK Sävehof elleni csoportmeccsen. Azóta az északmacedón Vardar Szkopje, a román CSM Bucuresti és a montenegrói Buducnost Podgorica együttesében is eredményes volt a legrangosabb európai kupasorozatban.



Az ezres határt Görbicz Anita, a montenegrói Jovanka Radicevic és a román Cristina Neagu után negyedikként lépte át.



"Egyszerre vagyok hálás és büszke. Rengeteg munka és fegyelem van ebben az ezer gólban, és sok csapatmunka, ezért külön is hálás vagyok korábbi és jelenlegi csapattársaimnak és edzőimnek, akik szintén segítettek elérni ezt a célt" - mondta az FTC-Rail Cargo Hungaria irányítója, akinek a mostani a 17. idénye a BL-ben.



Lekic vasárnap hétszer talált be a lengyel MKS Zaglebie Lubin otthonában 35-23-ra megnyert meccsen, a jelenlegi szezonban már 51 gólnál jár.



"Egyszerűen lenyűgöző érzés, hogy nyomot hagyok a kézilabdázás történetében. Egész pályafutásom során a világ legjobbjaival játszottam együtt, és ők is hozzájárultak a góljaimhoz" - vélekedett.



Hozzátette, szereti a látványos találatokat, ezért az egyik legemlékezetesebb számára az a pörgetés, amit a Vardar színeiben a Győr elleni BL-döntőben szerzett. Lekicnek van olyan kedvenc gólja is, amit nem ő szerzett, méghozzá német csapattársa, Emily Bölk bombája a dán Esbjerg ellen megnyert elődöntő utolsó másodpercében, idén júniusban.

Mivel sok gólhoz sok lövés kell, így Lekic is jó néhány alkalommal hibázott, de hitvallása szerint az elveszített mérkőzésekből és a kihagyott lövésekből is nagyon sokat lehet tanulni.



"Merni kell próbálkozni. Nem lehet minden alkalommal gólt szerezni, és ezzel tisztában kell lenni. Hinned kell magadban, fel kell építened magadat a meccsekre, de ez az évek során kialakul" - magyarázta.



Hozzáfűzte: készen kell állni a hibázásra is, mert a félelem csak korlátozza a sportolót és megnehezíti a dolgát. Korábban ő is túlságosan kritikus volt saját magával szemben, de az évek során ez változott.



"Mindig vállalom annak a felelősségét, hogy a legnehezebb pillanatban is ellőjem a labdát. Szerintem fontos, hogy meglegyen ez az elszántság a meccs eldöntéséhez" - szögezte le.



Az FTC számára nehezen indult a mostani szezon a BL-ben, az olimpiai kvalifikációs világbajnoki miatti szünetben három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a B csoport hatodik helyén állnak a fővárosiak. Ennek ellenére Lekic azt mondta, ugyanazt szeretnék véghez vinni, mint az előző idényben.



"A Bajnokok Ligája teljesen kiszámíthatatlan. Amikor eszembe jut pályafutásom minden hullámvölgye, arra gondolok, hogy minden lehetséges és elérhető. Egyre jobb formában vagyunk, szóval nagyon remélem, hogy újra boldoggá tesszük Budapestet és Magyarországot" - nyilatkozta.

