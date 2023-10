Az első tíz percben mindössze öt gól született, mert mindkét oldalon jól működött a védekezés. Az Európa-liga-csoportkörös hazaiak nem tudták a tőlük megszokott gyors kézilabdát játszani, de a sok szabálytalanság és kiállítás miatt amúgy is sok volt a játékmegszakítás. Az "állóháborúban" is az óváriak bizonyultak jobbnak, a Bajnokok Ligája-résztvevő DVSC több mint hét percig nem talált be. Szemerey Zsófia három büntetőt is kivédett, és bár a túloldalon Catherine Gabrielnek is voltak bravúrjai, a szünetben a Mosonmagyaróvár már öt góllal vezetett.



Amilyen remekül zárták az első félidőt a házigazdák, olyan jól kezdték a másodikat, és mivel egyre többször szereztek labdát, ekkor már gyors góljaik is voltak. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy a cserejátékosaik kivétel nélkül remekül szálltak be a meccsbe. Hatékony védekezésére alapozva 11 perccel a vége előtt már tíz találattal vezetett a Mosonmagyaróvár, később 11 is volt közte, ám a debreceniek 4-1-es sorozattal zárták a rangadót.



Szemerey Zsófia harminc lövésből 12-t védett, Tóth Eszter nyolc, Tóth Nikolett hét gólt lőtt a dunántúliaknál. A túloldalon Gabriel tíz védéssel, Petrus Mirtill öt góllal zárt.



Az előző idényben ezüstérmes Ferencváros házigazdaként 23 góllal verte az újonc Kozármislenyt. A fővárosiak válogatott jobbátlövője, Klujber Katrin 17 kísérletből 14 gólt szerzett, Bíró Blankának 12 védése volt.

Eredmények:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Kozármisleny KA 46-23 (22-13)

Motherson Mosonmagyaróvári KC-DVSC Schaeffler 30-23 (14-9)

