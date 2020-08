A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) arra törekszik, hogy a fordulók sűrítésével decemberig a tervezettnél több mérkőzésre kerüljön sor a férfi és a női bajnokságban.

Az MKSZ honlapjának szerdai híradása szerint a szervezet a koronavírus-járvány miatti kihívásokról egyeztet az NB I-es ligával, amelynek célja a 2020/21-es bajnoki idény versenykiírásának módosítása.



"A sportág számára jelenleg az a legfontosabb, hogy mindenképpen eredményt lehessen hirdetni a most kezdődő idényben, ebben konszenzus van a liga csapatai és a szövetség között" - mondta Novák András, az MKSZ operatív igazgatója.



Hozzátette, az a céljuk, hogy a szurkolók minél több meccset láthassanak, akkor is, ha a világjárvány miatt esetleg szigorításokra kényszerül az ország. Novák közölte, megtették javaslataikat a ligának, és felkértek, hogy éljen a jogával, és döntsön a versenykiírás szükséges módosításairól. Fontos, hogy a változások ne érjék váratlanul a sportágat, és ne veszélyeztessék a bajnoki mérkőzések lejátszását.



"Több variáció is szóba jöhet, főként a versenynaptárt, a bajnoki fordulók időpontjait illetően, a válogatott időszakok megtartásával. A legvalószínűbb változatnak a fordulók sűrítése tűnik, így decemberig a tervezettnél több mérkőzésre kerülhet sor" - magyarázta.



Az igazgató hozzáfűzte, a szövetség készen áll a módosításra, de fontos, hogy a klubok elfogadják, ezért a ligán belül egyeztetik elképzeléseiket és megteszik pontos javaslatukat.



"Tudjuk, hogy nehéz szezon előtt áll valamennyi csapat, mind szakmailag, mind gazdaságilag, meg fogjuk találni közösen az egyensúlyt" - szögezte le.



A férfi NB I a tervek szerint jövő pénteken, a női pedig szeptember 4-én kezdődik.

Kép: Győri Audi ETO KC