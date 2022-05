A Ferencváros nyerte a női kézilabda Magyar Kupát, miután 26-22-re legyőzte a bajnok Győri Audi ETO KC csapatát a debreceni négyes döntő vasárnapi fináléjában.

A bajnok győriektől Kari Brattset és Jelena Despotovic, a fővárosiak keretéből Bíró Blanka, Kovacsics Anikó, Julia Behnke és Alicia Stolle hiányzott.

Silje Solberg négy lövést védett, pedig Rü Unhi három gólt szerzett az első tíz percben, a remekül védekező címvédő az ő vezérletükkel 4-1-re ellépett, de ellenfele gyorsan egyenlített. Ezt követően Solberg emberelőnyben az üresen hagyott kapuba lőtt, majd Ambros Martín győri vezetőedző észrevette, hogy a megengedettnél eggyel több FTC-játékos van a pályán, ezért a fővárosiakat még egy kiállítással büntették.



A továbbra is hatékonyan védekező ETO ismét három-, majd négygólos előnybe került, a nagyszerűen küzdő ferencvárosiak azonban eredményes hajrát produkáltak, és 5-1-es sorozatuknak köszönhetően döntetlen volt az állás a szünetben.



A fővárosiak a második félidő elején - a meccs során először - átvették a vezetést, de elhúzni nem tudtak ellenfelüktől. Mindkét együttes nagy lendülettel, szervezetten kézilabdázott, jól védekezett, kapusbravúrokból sem volt hiány, így továbbra is színvonalas volt a finálé. Felváltva estek a gólok 17 percig, majd amikor már 20-18-ra vezetett az FTC, a túloldalon Martín időt kért. Csapata ezután sem tudott kilábalni a hullámvölgyből, több mint hét percig nem talált be és háromgólos hátrányba került.



Az FTC még jobban védekezett, mint a meccs korábbi szakaszában, Janurik Kinga remekelt a kapuban, és a világbajnok holland Angela Malestein vezérletével teljesen megérdemelt sikert aratott a jövő szombaton Bajnokok Ligája-elődöntőt játszó ETO felett.



Malestein hét, Klujber Katrin öt, Emily Bölk négy góllal, Janurik 12 védéssel (40 százalékos hatékonysággal) járult hozzá a sikerhez. A győrieknél Veronica Kristiansen hat, Rü Unhi öt alkalommal volt eredményes, Solberg nyolc, Amandine Leynaud négy, Laura Glauser egy lövést védett.

A fővárosiak 22., a győriek huszadik alkalommal szerepeltek a hazai kupasorozat fináléjában, a Ferencváros a 13. trófeáját nyerte. Ez volt a nyolcadik Győr-FTC kupadöntő, a mérleg hat győri és immár két ferencvárosi siker.

Eredmény, döntő:



FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 26-22 (12-12)

lövések/gólok: 42/26, illetve 39/22

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Korábban:

a 3. helyért: Siófok KC-Dunaújvárosi Kohász KA 27-20 (13-11)

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt