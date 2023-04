A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC 27-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa szombati elődöntőjében, a tatabányai négyes döntő első játéknapján.

A győriek huszadik alkalommal jutottak fináléba a hazai kupasorozatban, amit eddig 15-ször nyertek meg.

Eredmény, elődöntő:

Győri Audi ETO-DVSC Schaeffler 27-26 (16-14)

A győriektől Veronica Kristiansen, Silje Solberg és Amandine Leynaud, a debreceniek keretéből pedig Hornyák Dóra és Jovana Jovovic hiányzott, ráadásul Mariana Costa a második percben kivált a játékból, mert összeütközött a kapujából kifutó Catherine Gabriellel. A DVSC brazil jobbszélsőjét agyrázkódás és fejsérülés miatt kórházba szállították.

Három debreceni góllal kezdődött a találkozó, de Szilágyi Zoltán vezetőedzőnek a 14. percben időt kellett kérnie, mert az egyre kevesebbet hibázó ETO fordított (8-7). A svéd beálló, Linn Blohm góljaival 13-10-re ellépett a Győr, amely szinte ugyanolyan, 58 százalék körüli hatékonysággal célzott, mint ellenfele, de több lövése volt az első félidőben, ennek köszönhetően a szünetben 16-14-re vezetett. A folytatásban is tartotta magát a DVSC, de a meccs háromnegyedénél már négygólos hátrányba került. Ekkor Szilágyi ismét időt kért, a visszarendeződést és a védekezést kritizálta, majd létszámfölényes támadójátékra állította át csapatát (24-20). Ebben az időszakban Győri-Lukács Viktória termelte az ETO góljait, ám ezt követően megint sokasodtak a hibák, ezt kihasználva a debreceniek felzárkóztak egy gólra (26-25). Ebben a játékrészben egyik csapat sem erőltette a gyors támadásokat, ez is a DVSC-nek kedvezett, és az is, hogy ellenfele hat és fél percig nem talált be. Az utolsó percben Stine Oftedal lövését Bordás Réka blokkolta, így a hajdúságiak az egyenlítésért támadtak, de Vámos Petra bombáját Rü Unhi sáncolta, vagyis nem volt szükség hétméteres párbajra, a győriek egy találattal nyertek.

Linn Blohm nyolc, Győri-Lukács Viktória és Ana Gros öt-öt góllal, Sandra Toft 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Planéta Szimonetta hat, Kácsor Gréta öt, Töpfner Alexandra és Vámos Petra négy-négy találattal, Catherine Gabriel tíz, Ann-Cathrin Giegerich két védéssel zárt.

