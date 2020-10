A koronavírus-járvány miatt szigorú óvintézkedések mellett rendezik meg januárban a férfi kézilabda-világbajnokságot Egyiptomban.

A nemzetközi szövetség (IHF) honlapjának beszámolója szerint az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Kézilabda Szövetség, az Európai Labdarúgó Szövetség és az egyiptomi Egészségügyi Minisztérium irányelvei alapján kidolgozott, legmagasabb szintű egészségügyi óvintézkedések lényege, hogy biztonságos környezetben lehessen lebonyolítani a tornát január 13. és 31. között. Hozzátették, magas színvonalú orvosi szolgáltatásokkal készülnek a fertőzés gyanúja, vagy igazolt megbetegedés esetére.



A résztvevőknek - a pálya kivételével - mindenhol törekedniük kell a másfél méteres védőtávolság megtartására, a rendszeres kézfertőtlenítés és maszkviselés pedig kötelező lesz. A küldöttségek tagjait 72 óránként tesztelik majd.



Mind a 32 válogatott mellett lennie kell egy-egy koronavírus-tisztviselőnek, aki tartja majd a kapcsolatot az IHF illetékeseivel, és a vb orvosi bizottságával. Minden sportcsarnokban és a csapatoknak otthont adó összes szállodában külön orvosi csoportok tevékenykednek majd, és ezekben a létesítményekben rendszeres lesz a testhőmérsékletmérés is.



A szállodákban és a csarnokokban is rendszeresen tisztítják és fertőtlenítik a csapatok által használt helyiségeket, a sportcsarnokokat pedig öt különböző zónára osztják.



A mérkőzések előtt és után a játékosok és a szakmai stábok tagjai nem foghatnak kezet egymással, és a megszokottnál nagyobb kispadok állnak majd a csapatok rendelkezésére.



A média képviselőit is rendszeresen tesztelik, az edzéseken és a sajtótájékoztatókon nem lehetnek jelen - utóbbit virtuálisan rendezik -, és interjúzónákat sem alakítanak ki.



A magyar válogatott a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország együttesével találkozik. Mind a nyolc csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.



A torna kezdete előtt 78 nappal a jegyértékesítés még nem kezdődött el, így egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy a csarnokok teljes vagy korlátozott kapacitással működnek-e majd, esetleg zárt kapus mérkőzésekre kerül-e sor.

Kép: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images