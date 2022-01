A svéd férfi kézilabda-válogatott 2018 után ismét ott lesz az Európa-bajnoki fináléban.

A döntőbe jutásért óriási csatában győzték le az olimpiai címvédő franciákat.

A koronavírus-fertőzések miatt több meghatározó játékos is hiányzott mind a svéd, mind a francia együttesből. A franciáknál Kentin Mahét kellett nélkülöznie Gillaume Gille-nek, míg az északiaknál Glenn Solberg a Flensburg balszlsőjére, Hampus Wannéra nem számíthatott.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a svéd kapitány, Glenn Solberg így értékelte a találkozót.

„Először is gratulálok az ellenfélnek, és a saját csapatomnak is. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Hatvan percen keresztül küzdöttünk egymásért. Talán most volt a legjobb a támadójátékunk. Az első félidő szintén nagyon jó volt, de védekezésben volt néhány problémánk. A második félidő nagyon speciális volt, de a végén szerencsések voltunk. Büszke vagyok a csapatomra.”







Gillaume Gille francia kapitány így értékelte a látottakat.



Gratulálok Svédországnak, nagyon jó mérkőzést játszottak. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk, mert szerettünk volna bejutni a döntőbe. Nagyon nehéz volt, úgy játszani, hogy szinte végig futottunk az eredmény után. Ma nem voltunk elég jók ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe."

