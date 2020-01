Norvégia válogatottja nyerte a bronzérmet az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután 28-20-ra legyőzte Szlovénia csapatát a Stockholmban rendezett szombati helyosztón.

A két csapat szerdán, a középdöntő utolsó fordulójában már találkozott egymással a tornán: a tét nélküli malmői meccsen mindkét együttes némileg tartalékos összeállításban játszott és a norvégok 33-30-ra nyertek.



A kilencedik percben Sander Sagosen megszerezte első gólját, ami a 62. találata volt a tornán, ezzel a norvégok irányítója megdöntötte az egy Európa-bajnokságon szerzett gólok csúcsát, amit 2012 óta az északmacedón Kiril Lazarov tartott.



A meccs negyedénél még döntetlen volt az állás, ezt követően azonban a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt ezüstérmes norvégok - ellenfelük hibáit kihasználva - egy 5-1-es sorozattal elhúztak, és a szünetben 12-9-re vezettek.



A meccs a második felvonás elején dőlt el, amikor a skandinávok egy 5-0-s sorozattal tovább növelték a különbséget. A szlovénok csak egyszer, 2-1-nél vezettek a találkozón, amelynek lefújását követően a norvégok történetük első Európa-bajnoki érmét ünnepelhették, egyszersmind kijutottak a jövő januári, egyiptomi világbajnokságra.



A mezőny legeredményesebb játékosa Magnus Jöndal volt, aki nyolc lövésből hét gólt szerzett. A Telekom Veszprém szlovén balátlövője, Borut Mackovsek négy, beállója, Blaz Blagotinsek három gólt lőtt, a MOL-Pick Szeged játékosai közül az irányító Dean Bombac ötször volt eredményes. A norvég kapuban Torbjörn Bergerud 44 százalékos hatékonysággal védett.

A meccs összefoglalója:

Watch the Game Highlights from Slovenia vs. Norway, 01/25/2020 pic.twitter.com/z6QUQsIJbv — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 25.

Huge celebrations from @NORhandball - their dream of an EHF EURO medal has finally come true!

#dreamwinremember #ehfeuro2020 pic.twitter.com/M42zJbJX5w — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 25.

Eredmények:

a 3. helyért: Norvégia-Szlovénia 28-20 (12-9)

korábban:

az 5. helyért: Németország-Portugália 29-27 (14-13)

vasárnap játsszák:

döntő: Horvátország-Spanyolország 16.30

Borítókép: Uros Hocevar / kolektiff