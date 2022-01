Egyéni képességeket nézve hátrányból indulunk Izland ellen, de egy ilyen erős mezőnyben ez szinte mindenki ellen így van - mondta Lékai Máté a sorsdöntő meccs előtt.



A Hollandia elleni, meglepő vereséget Portugália ellen feledtette a férfi kézilabda-válogatott, amely hatalmas meccsen, óriási izgalmak közepette győzte le ellenfelét. A portugálok legyőzésével él a remény a továbbjutásra, de a csoportkör harmadik (utolsó) fordulójában győzni kell Izland ellen, hogy meglegyen a középdöntő. És az sem mindegy, mennyivel.

A csapat vezére a portugálok ellen is Lékai Máté volt - bár ezúttal nem ő volt a legeredményesebb játékosunk, hanem a mindent eldöntő gólt szerző Máthé Dominik -, a veszprémi irányító az első félidőben inkább előkészített, a másodikban pedig fontos gólokkal segítette a csapatot a rendkívül fontos győzelemhez.

“Én vagyok az irányító, ezért támadásban értelemszerűen én vagyok a csapat vezére.



"Pont úgy, ahogy védekezésben Sipi [Sipos Adrián], vagy [Bánhidi] Bence, ha egészséges. De nem nagyon szeretem, ha a sajtó vagy a szurkolók kiemelnek bárkit is, mert az az igazság, hogy mi sehova nem jutunk, ha nem csapatként játszunk” - szögezte le Lékai.

VILÁGSZTÁROK NÉLKÜL A CSAPATBAN BÍZHATSZ

“Mi nem Dánia vagyunk, nincs egy sornyi világklasszisunk, akik közül ha egynek jó napja van, már nagy baj nem éri a csapatot. Mi semmit nem tudunk kirázni a kisujjunkból, mindig maximális koncentrációval és odaadással kell pályára lépnünk, mert ez az erősségünk.”





“Vannak kiváló játékosaink, az egyéni képességek megvannak, de ha egyénieskedni kezdenénk, egy Eb-erősségű mezőnyben nem sokra jutnánk. A mi erőnk a csapatban rejlik, illetve abban, hogy tudunk egymásért is küzdeni. Ha csapatként jól működünk, akkor versenyben tudunk lenni a legjobbakkal is, ha viszont nem, akkor jön a fogcsikorgató küzdés” - magyarázta az irányító."

“Dolgos, jó csapatunk van, de ha a játékosokat egyenként összevetjük az ellenfelekkel, azt látjuk, hogy a mieink közül jóval kevesebben játszanak a legerősebb versenysorozatokban."



"A BL-meccsek hőfokát, tempóját, feszültségét nem lehet edzésen modellezni, márpedig az igencsak kiegyenlített Eb-mezőnyben is hasonló minőségűek a meccsek. Ebből a szempontból csaknem minden meccset hátrányból kezdünk.”





“Ahhoz, hogy nyerjünk, másban kell felülmúlnunk az ellenfeleket, és szerencsére ezt gyakran meg is tudjuk valósítani. Azzal, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet, mi harcolunk nagyobb szívvel, vagy éppen meg tudjuk lovagolni a fantasztikus szurkolótáborunk által keltett hangulatot.”

HOLLANDIA ÉS PORTUGÁLIA

A magyar csapat nem játszott tökéletes meccset Portugália ellen sem, de fejben sokkal összeszedettebb volt, mint Hollandia ellen, és ez már elég volt a győzelemhez. Túl azon, hogy Hollandia egészen kiválóan játszott ellenünk, vajon mi volt az a tényező, amivel Portugáliát legyőztük az első forduló meglepő veresége után?

“A hollandok - akik szerintem a torna meglepetéscsapata lesznek, bár ez pont engem kevésbé lep meg - ellen végig rohantunk az eredmény után, és a kulcspillanatokból rendre az ellenfél jött ki jobban."



"Ehhez képest a portugálok elleni meccset inkább mi irányítottuk, inkább nálunk volt az előny, és a fontos mozzanatok a mi javunkra dőltek el.”

Lékait azért nem lepi meg a hollandok kiváló teljesítménye, mert amikor a sérülése utáni rehabilitációját Hollandiában végezte, együtt dolgozott a csapat sztárjával, Kay Smits-szel, és már akkor látta, hogy egészen kivételes képességű játékosról van szó.





“Már a sorsolás előtt nyilatkoztam, hogy nem nagyon szeretném a hollandokat kapni a negyedik kalapból, az ukránoknak vagy Montenegrónak sokkal jobban örültem volna. Sok körülmény játszott ellenünk az első csoportmeccsen, de azt is látni kell, hogy igen erős csapat volt az ellenfelünk.”

Muszáj volt rákérdeznünk, hogy az első meccsen látott idegeskedést levetköző csapat mentális teljesítményének javulása mennyire volt a csapatra nehezedő nyomás csökkenésének az eredménye, de a veszprémi irányító belénk fojtotta a kérdés második felét.





“Én nem érzem elviselhetetlennek a nyomást, sőt inkább feldobnak a körülmények. Nyilván benne van az is, hogy már többször is játszottam nagy tétre menő, óriási csarnokokban rendezett meccseket, de engem soha nem bénított meg a tét. Túl vagyunk rajta, most már teljesen mindegy, mi okozta a vereséget az első fordulóban, nézzünk inkább előre.”

NÉZZÜNK!

A harmadik, utolsó fordulóban a magyar válogatott a csoportot hibátlan teljesítménnyel vezető Izlanddal találkozik. A képlet nem bonyolult: a biztos továbbjutáshoz két góllal kell győznünk, minden más esetben kikerül a kezünkből a sorsunk, és bár fordulhat úgy, hogy akár egy döntetlennel is tovább tudunk jutni, a hollandokat és a portugálokat elnézve menni kell a kétgólos győzelemért.

“Ahogy a portugálok elleni meccs előtt sem kellett senkinek külön elmagyarázni, hogy élet-halál meccset játszunk, úgy Izlandra is maximális erőbedobással készülünk."



"A csapatok játékerejét nézve a csoport legerősebb válogatottja lesz az ellenfelünk, vannak világklasszisaik, ráadásul rendkívül kellemetlen stílusban védekeznek. Nem kérdés, hogy mindent bele kell adnunk, ha le akarjuk győzni őket.”





A csapat játéka javul, de az eddigi legjobb játékra lesz szükség a célunk eléréséhez, és ez sok minden mellett a kapusteljesítményre igaz talán a leginkább. Mikler Rolandnak eddig nem megy az Eb-n, Székely Márton hozza a bravúrokat, de a kiegyensúlyozott kapusteljesítményre mindennél nagyobb szükségünk lesz Izland ellen.

“Ez így van, a jó kapusteljesítmény tud tartást adni a nehéz pillanatokban, de nem szabad a kapusra tolni a felelősséget, annál is inkább, mert amíg a védekezésünk is messze van a tökéletestől, addig nem kérhetjük számon a kapusteljesítményt sem. Ahogy fent is említettem: együtt kell dolgoznunk, mert csak akkor van esélyünk.”







A magyar csapatból védekezésben és támadásban is nagyon hiányzik Bánhidi Bence, a szegedi beállós bokája még a nyitómeccsen sérült meg, Portugália ellen nem is lépett pályára. Lékai nem akart okosabb lenni az orvosoknál Bánhidi ügyében, de bizakodva válaszolt a beállós játékával kapcsolatban.

“Egy ilyen meccsre a halottak is feltámadnak” - mondta nevetve.



“Tudjuk, mekkora tétért megyünk, és mondanom sem kell, senki nem lenne nálunk csalódottabb, ha már a csoportkörből sem tudnánk továbbjutni. Őszintén szólva egyáltalán nem érdekel, milyen játékkal, de le kell győznünk Izlandot. Most csak az eredmény számít, semmi más!” - szögezte le az irányító.

Forrás: molcsapat.hu



Képek: MKSZ/Kovács Anikó