Szerdán délben elindult a napijegyek értékesítése a januári magyar, szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság hazai helyszíneire.

A magyar szervezőbizottság szerdai tájékoztatása szerint a budapesti, a szegedi és a debreceni helyszínre is négy árkategóriában kaphatók a napi belépők a csoportkörre, a középdöntőre és a döntő hétvégére is.



A legolcsóbb napijegyek a csoportkörben 4900 forintba kerülnek, de a budapesti Portugália-Izland találkozóra már 3500 forintért be lehet jutni. A középdöntőre 9900 forinttól, a döntőre pedig 19 900 forinttól lehet napijegyet venni. A csoportkörben az adott helyszínen napi két, a középdöntőben három mérkőzést rendeznek, a napijegyekkel mindegyiket meg lehet tekinteni.

Szlovákiában egy hét múlva kezdődik a napijegyek értékesítése, a bérletek árusítása pedig továbbra is zajlik mindkét országban.

"Nagy erőkkel dolgozunk a háttérben azon, hogy a Magyarországra érkező szurkolók és a hazai kézilabdabarátok is jól érezzék magukat az Európa-bajnokság során. A tornára felépülő budapesti és szegedi aréna, valamint a megújuló debreceni csarnok mellett a világklasszis csapatok önmagukban is garanciát jelentenek ehhez" - fogalmazott Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára.



A 24 csapatos tornán öt helyszínen 65 mérkőzést játszanak január 13. és 30. között. Mind a hat négycsapatos csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe, onnan pedig az első kettő kerül az elődöntőbe.

Az egyik középdöntő-csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, majd az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a finálét a magyar fővárosban rendezik.

A magyar válogatott a budapesti B csoportban Portugáliával, Izlanddal és Hollandiával találkozik.

