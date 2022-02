Súlyos térdsérülése miatt csaknem egy évig, jövő februárig nem kézilabdázhat Máthé Dominik válogatott jobbátlövő.

A norvég Elverum HB játékosa február 17-én, csapata Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésén sérült meg, majd egy héttel később, múlt csütörtökön műtötték meg Oslóban. Az orvosi beavatkozás öt órán keresztül tartott.



Máthé hétfőn az M1 aktuális csatornán elmondta, emlékszik a sérülésének körülményeire, és az volt számára furcsa, hogy a saját lábán ment le a pályáról, de hamarosan nagyon megfájdult a térde.



"Egy véletlen mozdulat tönkretett mindent egy időre" - nyilatkozta.



Hozzátette, egy év kihagyást jósoltak neki, és valószínűleg a jövő januári világbajnokságot is ki kell hagynia, hiszen várhatóan februárban tud először játszani. Mint mondta, a műtét után meglepődtek az orvosok, mert 60-70 fokban már be tudja hajlítani a lábát.



A 36-szoros válogatott jobbátlövő szülei egy hetet Elverumban töltenek, az édesanyja a főzésben is segít majd neki, mert Máthé - amint jelezte - eléggé hízékony, ezért erre akar a legjobban odafigyelni a rehabilitáció első időszakában.



Elárulta, a szerdai Elverum-Pick Szeged BL-meccsre kilátogat, de norvég csapata többi mérkőzésén nem lesz ott, mert nagyon rossz érzés számára kívülállóként nézni a találkozókat. Elverumban egyébként mindenki támogatja és segít neki, sőt Párizsból is keresték már, hiszen nyártól a Paris Saint-Germain játékosa lesz.



Máthé elmondta, a PSG szakmai igazgatója és vezetőedzője is támogatja, még a világklasszis Nikola Karabatic is üzent neki.



Borítókép: MKSZ