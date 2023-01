A magyar férfi kézilabda-válogatott bravúros hajrával 28-27-re győzött Szlovénia vendégeként a csütörtökön Ljutomerben rendezett felkészülési mérkőzésen.

A magyarok keretéből Palasics Kristóf és Hanusz Egon maradt ki. Utóbbi napokig lázas betegséggel küszködött, és bár újra csatlakozott a csapathoz és elutazott Ljutomerbe, játéka még a szombati, nagykanizsai mérkőzésen sem biztos. A Stuttgart irányítójának kiesése miatt Lékai Máté egyedül maradt a poszton, eleinte csak egy-egy védekezés során kapott rövid pihenőt, majd a szegedi balátlövő, Bodó Richárd vette át a szerepét.



Támadásban és védekezésben is hatékonyabb volt a hazai csapat, de Mikler Roland védései miatt nem tudott elhúzni. Magyar oldalon több volt a pontatlanság, két büntető is kimaradt, ezután már 11-8-re vezettek a továbbra is remekül védekező szlovénok.



A vendégeknek minden gólért alaposan meg kellett küzdeniük, ezért ellenfelük akcióit nem tudták a kellő hatékonysággal megszűrni. Az első félidő utolsó perceiben a kezdők közül már egyetlen mezőnyjátékos sem volt a pályán a magyaroknál, a meccs képe azonban nem változott, és a fölényben lévő házigazdák a szünetben 17-13-ra vezettek.



A második felvonás elején több mint hét percig nem kapott gólt a magyar válogatott, amely ebben az időszakban kiválóan védekezett, de 17-16-os állást követően Urban Lesjak védéseire alapozva megint ellépett Szlovénia (20-16).



A meccs háromnegyedénél kis híján tömegverekedés tört ki a pályán, ami után Rosta Miklós piros lapot kapott.



Hat perccel a vége előtt sikerült visszazárkózni egy gólra, majd az egyenlítés is összejött (26-26). Az utolsó 75 másodpercet emberhátrányban töltő magyar együttes Bodó Richárd bombájával 2-1 után ismét előnybe került, majd Székely Márton nagy bravúrral, sarokkal hárította a hazaiak utolsó próbálkozását.



A szlovénoknál Aleks Vlah hét, Jure Dolenec és Nejc Cehte három-három góllal zárt. A kapusok közül Mikler Roland nyolc, Székely Márton hat, Urban Lesjak kilenc védést mutatott be.



A két csapat 27. alkalommal találkozott egymással, 13 szlovén siker és egy döntetlen mellett ez volt a 14. magyar győzelem.

A magyarok egy hét múlva a Koreai Köztársaság együttese ellen kezdik meg szereplésüket az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörében, Kristianstadban, majd jövő szombaton Izlanddal, január 16-án pedig Portugáliával találkoznak. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

Eredmény:

Szlovénia-Magyarország 27-28 (17-13)

lövések/gólok: 45/27, illetve 44/28

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 5/3

kiállítások: 10, illetve 12 perc

Magyarország:

Mikler - Bóka 2, Szita 2, Lékai 5, Bánhidi 3, Ancsin 1, Rodríguez 3, cserék: Sipos, Szöllősi 1, Ligetvári 2, Bodó 5, Leimeter 1, Bujdosó 1, Kovacsics, Rosta 1, Székely, Ilic 1

Borítókép: mksz.hu