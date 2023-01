A magyar férfi kézilabda-válogatott 42-30-ra nyert a Zöld-foki Köztársaság ellen az olimpiai kvalifikációs világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, vasárnap Göteborgban, és negyeddöntőbe jut, amennyiben este a társházigazda svédek legyőzik Portugáliát.

A magyarok 18 fős keretéből ezúttal Kovacsics Péter és Palasics Kristóf maradt ki.



Nagy lendülettel kezdett a magyar együttes, és bár védekezésben időnként nem teljesített tökéletesen, szinte minden kapott gól után gyors ellenakciót vezetett és öt perc alatt 5-2-re ellépett.

A meccs negyedénél már 11-5-ös hátrányban voltak a zöldfokiak, akik védekezésben nem léptek ki az átlövőkre, ezt kihasználva Ancsin Gábor és Bodó Richárd is nagyobbnál nagyobb gólokkal növelte a különbséget, Rodríguez Álvarez Pedro pedig egy hát mögötti mozdulattal pörgette a hálóba a labdát.



A 26. percben a Scandinavium csarnok óriáskivetítőjén látható volt egy néző, aki elaludt a lelátón, ez jól jellemezte a mérkőzés színvonalát és hangulatát. Erről nem a magyarok tehettek, akik továbbra is jó összpontosítással kézilabdáztak, és mivel az első félidő utolsó tíz percében felváltva estek a gólok, a szünetben magabiztosan vezettek.



A második felvonásban a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak az afrikaiak, és mivel jól alkalmazták ezt a taktikai elemet, tartották a lépést ellenfelükkel, de a hátrányukat nem tudták csökkenteni. A zöldfokiak nyitott védekezéssel is próbálkoztak, ám ez sem vezetett eredményre, mert magyar oldalon továbbra is jobban működött a támadójáték, mint a védekezés. Öt perccel a vége előtt már tíz találat volt a különbség, mert az ellenfél fáradt, ezt pedig üres kapuba lőtt gólokkal használták ki Bodó Richárdék.



Mikler Roland négy, Székely Márton hat védéssel járult hozzá a vártál is magabiztosabb sikerhez, a túloldalon Bruno Landim nyolc, Edmilson Araujo és Paulo Moreno hat-hat gólt szerzett.



Amennyiben a 20.30-kor kezdődő meccsen az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Svédország legyőzi Portugáliát, a magyarok a csoport második helyén végeznek, és továbbjutnak a szerdai, stockholmi negyeddöntőbe, ahol Dánia vagy Egyiptom lesz az ellenfelük.

A magyarok - akiknek a legjobb hét közé jutás a céljuk - a csoportkörben a Koreai Köztársaságot 35-27-re, Izlandot 30-28-ra legyőzték, Portugáliától 27-20-ra kikaptak, így két pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol Svédországtól 37-28-as vereséget szenvedtek, Brazília ellen pedig 28-25-re nyertek.

Az olimpiai selejtezős részvételt jelentő negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut.

Eredmény, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, II. csoport:

Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 42-30 (22-15)

Göteborg, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

lövések/gólok: 56/42, illetve 54/30

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 3/1

kiállítások: 2, illetve 8 perc

Magyarország:

Mikler - Bóka 7, Bodó 7, Hanusz 6, Bánhidi 5, Ancsin 4, Rodríguez 3, cserék: Sipos 1, Rosta 7, Ilic 1, Szita 1, Székely, Bujdosó

Bortókép: MTI/Kovács Tamás