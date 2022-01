A magyar férfi kézilabda-válogatott a részben hazai rendezésű Eb csoportkörének utolsó fordulójában Izland ellen lépett pályára. A mieink eddig egy vereséggel, és egy győzelemmel állnak két kör után, míg Izland mindkét mérkőzését megnyerte.



A két csapatnak ez a hetedik egymás elleni mérkőzése az Eb-k történetében eddig háromszor a magyarok, kétszer Izland nyert,egy alkalommal pedig döntetlen született.

A találkozó kőkeménynek ígérkezett az első öt percet követően 3-2-re Izland vezetett, Magnusson hetesből talált be.

