Észak-Macedónia válogatottja középdöntőbe jutott az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságon, mivel 32-29-re legyőzte Chile csapatát a csoportkör harmadik, utolsó fordulójának hétfői játéknapján.

Az első két mérkőzését mindkét csapat elveszítette a kairói G csoportban, így a macedónoknak győzniük kellett a továbbjutáshoz, Chilének viszont jobb gólkülönbsége miatt a döntetlen is megfelelt. A macedónok húsz perc után, 10-9-nél vezettek először, és a folytatásban is szoros volt az állás.

A 48. percben először volt három találat az európai együttes előnye, és jobb összpontosítással ezt a végjátékban is megőrizte, ezzel - a nyolc gólig jutott Kiril Lazarov vezérletével - kiharcolta a továbbjutást.

A macedónok csupán az első csoportmeccsük előtt két nappal, múlt kedden tudták meg, hogy a visszalépett csehek helyére beugorva részt vehetnek a világbajnokságon.



Az alexandriai H csoportban az oroszok és a dél-koreaiak találkozója tét nélküli volt, utóbbiak ugyanis már semmiképpen nem juthattak tovább. Mindez rányomta bélyegét a meccsre, az oroszok végül a vártnál kisebb különbséggel győztek.



A MOL-Pick Szeged balátlövője, Dmitrij Zsitnyikov mind a négy lövését gólra váltotta.



A dél-koreaiak a márciusi olimpiai selejtezőtorna miatt az U20-as keretükkel vesznek részt a világbajnokságon.



Chile és a Koreai Köztársaság a 25-32. helyért zajló alsóházi rájátszásban folytatja szereplését a tornán.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló:

H csoport (Alexandria):

Oroszország-Koreai Köztársaság 30-26 (15-15)

később:

Szlovénia-Fehéroroszország 18.00

G csoport (Kairó):

Észak-Macedónia - Chile 32-29 (17-16)

később:

Svédország-Egyiptom 20.30

E csoport (Gíza):

Franciaország-Svájc 18.00

Norvégia-Ausztria 20.30

F csoport (Új Főváros):

Portugália-Algéria 18.00

Izland-Marokkó 20.30

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.



Borítókép: Facebook.com/ Kiril Lazarov