A magyar férfi kézilabda-válogatott 41-24-re nyert Georgia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat második fordulójában, vasárnap Tbilisziben.



A magyar keretből ezúttal Ancsin Gábor, Hanusz Egon, Topic Petar és Sunajko Stefan maradt ki, Leimeter Csabát pedig a negyedik percben piros lappal végleg kiállították, így Ilic Zoran egyedül maradt a jobbátlövő posztján. A hazaiak eleinte kimondottan jól tartották magukat, a vendégcsapat először a 14. percben vezetett egy gólnál nagyobb különbséggel.



Szita Zoltán sorozatban háromszor betalált, ekkor a georgiai válogatott időt kért és kapust cserélt, ám ellenfele lendületét nem tudta megtörni, és a 21. percben már 7-13 volt az állás. A csereként beállt Juhász Ádám és Bodó Richárd is remekelt, így néhány kihagyott ziccer is belefért, a szünetben 18-11-es előnyben voltak a magyarok.



A második félidőben Székely Márton védte a vendégek hálóját, és még öt perc sem telt el, amikor a meccs során először tízgólos különbség alakult ki. Egy percig kettős emberelőnyben voltak a hazaiak, de ez sem zökkentette ki a nagy iramot diktáló magyarokat, akiknél a folytatásban is mindenki nagy kedvvel játszott és a vártnál is simábban nyert.



A kapusok közül Mikler Roland nyolc, Székely Márton négy lövést védett.



A két csapat 14. egymás elleni mérkőzésén három georgiai (grúz) győzelem mellett a 11. magyar siker született.

A két győzelemmel álló magyarok március közepén a Svájc elleni hazai, majd idegenbeli mérkőzéssel folytatják szereplésüket a selejtezősorozatban. A csoportok első két-két helyezettje, valamint a nyolc csoport négy legjobb harmadikja jut ki a 2024-es németországi kontinenstornára.



Eredmény, 2. forduló, 6. csoport:

Georgia-Magyarország 24-41 (11-18)

lövések/gólok: 49/24, illetve 52/41

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 5/5

kiállítások: 6, illetve 8 perc

Magyarország:

Mikler - Rodríguez 2, Leimeter, Sipos, Ligetvári 1, Szita 6, Lékai 3, cserék: Bóka 8, Rosta 4, Ilic 1, Szöllősi 4, Bodó 6, Juhász 3, Székely, Győri 2, Hornyák 1



További eredmény:

Litvánia-Svájc 26-27 (11-17)



Az állás: 1. Magyarország 4 pont (77-47), 2. Svájc 4 (51-49), 3. Litvánia 0 (49-63), 4. Georgia 0 (47-65)

Borítókép: mksz.hu